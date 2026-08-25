Lidia Lazareva, diputada ucraniana que ha venido a Asturias con 25 niños hijos de soldados caídos y prisioneros: "Cuantos más misiles nos lancen, más unidos estaremos. Todo el mundo va a luchar hasta el final"

La diputada de la región de Kiev Lidia Lazareva, de 38 años, estará hasta este viernes con un grupo de 25 niños ucranianos, hijos de soldados caídos o prisioneros en la guerra contra Rusia, y que pasan unos días en Asturias merced a la colaboración con la asociación Viche que coordina Krystaina Pechena. En Kiev, la diputada supervisa que los refugios antiaéreos en los que tiene que esconderse la población ante los brutales ataques rusos. El problema es que los misiles balísticos de Putin son más rápidos que las propias alarmas antiaéreas. "Cuantos más misiles lance Rusia, más unidos estarán los ucranianos y más trabajarán por la victoria. Todo el mundo va a resistir y a luchar hasta el final", sentencia.

¿Cómo está resultando el programa de vacaciones seguras para los niños?

Este es el tercero que se desarrolla. Han participado unos 120 niños, han conocido la cultura de España y ha sido un descanso seguro para ellos. Son unas vacaciones seguras para ellos, un descanso seguro en este momento.

Se trata de niños huérfanos, ¿no?

Son niños de militares fallecidos, de prisioneros de guerra.

¿Cómo les afecta eso a los niños?

Tenemos un conjunto de problemas que afectan a los miembros de la familia. Por una parte, están continuamente en búnkers, en refugios, metidos todo el día. Casi no tienen educación. Mientras el padre está en el frente, la familia vive solo pendiente de eso. Y si por desgracia mueren, es una tragedia enorme para la familia. En al menos un año no pueden levantar la cabeza.

¿De qué región son los niños?

Son niños de toda la región de Kiev, de las ciudades que fueron ocupadas por los rusos, como Bucha, donde hubo masacres. También hay niños de la zona del frente, como la región de Donetsk, que fueron evacuados. Hay muchos refugiados internos.

¿Cómo se soporta esa presión continua?

En Ucrania no hay suficientes especialistas de salud mental, porque casi toda la nación está volcada en la guerra. Es muy complicado, ya han pasado casi cinco años. Y no hay especialistas en Ucrania para tratar los traumas psicológicos. Porque es un problema muy grave.

Tiene que ser durísimo.

Es muy grave porque es una guerra contra la población civil, simplemente porque Ucrania quiere tener unos valores democráticos y vivir como viven los europeos, y no verse obligados a vivir con los principios que tiene Rusia.

Ahora mismo la guerra parece estancada.

Ahora está en la peor fase de los últimos cuatro años y medio. La máxima intensidad de combates, de bombardeos, de ataques. La situación es dramática.

Aunque el mapa no se mueva…

Aunque el mapa no se mueva, pero Ucrania no tiene ahora mismo, por ejemplo, protección aérea porque se le terminaron los misiles Patriot, que son los únicos que derriban los misiles balísticos que lanza Rusia. Todas las semanas hay muchísimas víctimas civiles, muchos fallecidos, cientos de heridos, y los ataques son continuos a la población civil.

Y a nivel moral, ¿cómo lo está llevando la población ucraniana? ¿Hay un deseo de terminar la guerra?

En los primeros años, Ucrania tenía la esperanza de que terminara pronto la guerra, pero ahora la mentalidad es de resistencia. Todo el mundo va a resistir, sabe que tiene que resistir hasta el final. Están destruyendo ciudades enormes con muchísima concentración de población, la bombardean y la única idea es resistir. Todo el mundo está dispuesto a luchar hasta el final.

Porque rendirse puede tener consecuencias inimaginables.

Ya hemos visto qué pasa cuando ocupan territorios, como por ejemplo Bucha, u otras zonas donde han asesinado a miles de civiles durante la ocupación. Simplemente fusilaban a la gente que veían por las calles.

¿Por qué esos bombardeos tan brutales de Rusia?

Es una presión a través de la población, quieren que la población civil presione al gobierno ucraniano a rendirse. Quieren conseguir eso y consiguen el efecto contrario. Es una estrategia totalmente mal hecha. Porque, al contrario, los ucranianos se están uniendo mucho más y están trabajando mucho más por la victoria.

¿Por qué hay tantos muertos? ¿No hace caso la gente de las alarmas antiaéreas?

Es que los misiles balísticos rusos son más rápidos que las alarmas.

Se está planteando desde Rusia y otros países cercanos a Rusia que haya elecciones en Ucrania. ¿Eso es posible?

Según la Constitución ucraniana, en el estado militar de guerra no se pueden hacer elecciones en Ucrania. Eso figura en la Constitución de Ucrania.

Se tiene que cambiar la Constitución.

Habría que cambiar la Constitución, que estuvo pensada precisamente para este caso, porque hacer elecciones en un momento de guerra es un riesgo absoluto. Rusia presiona para que haya elecciones. Como no pueden vencernos en el campo de batalla, intentan que haya alguna injerencia a través de las elecciones y poner a un candidato ruso. Pero no hay, no hay siquiera un candidato prorruso en Ucrania.

Usted pertenece al partido de Zelensky. ¿Se le apoya? Porque otra cosa que trasladan los rusos es que no tiene apoyo popular.

No es así, porque Zelensky es un presidente que se quedó en Ucrania y que sigue peleando día tras día, que intenta tener apoyo internacional para Ucrania, ayuda militar, conseguir Patriots, a diferencia de otros presidentes que puso el Kremlin en Ucrania, como Yanukovych, que se fueron de Ucrania tras la revolución. ¿Cómo se puede confiar en otros políticos, que han escapado a Rusia y han vendido al país? Es otra muestra del cinismo ruso, que compra y corrompe y pone candidatos para influir.

¿Está Ucrania sintiendo el apoyo europeo, internacional?

Estamos tremendamente agradecidos de la ayuda internacional, de la ayuda europea. Lo único que necesitamos son muchísimos más Patriots. Ahora mismo es la única arma que nos puede proteger. Necesitamos que no disminuyan su apoyo, y que entiendan mejor la amenaza de Rusia, porque yo creo que Ucrania es la primera, y después puede haber otras naciones, como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia…, porque Rusia es un país que vive por y para la guerra, así obtiene su poder. En Europa tienen que estar listos para enfrentarse a la guerra. Después de Ucrania vienen los demás, y no se puede perder el tiempo. Para Rusia, ahora mismo, otra de sus prioridades es destruir a los países Bálticos. Ucrania es un país totalmente pacífico, un país agricultor que cultiva trigo, grano. Nunca pretendió ocupar ningún territorio, solo trabajar en su propio país, trabajar la tierra. Pero es una nación de mentalidad fuerte, acostumbrada a luchar.

La revolución de los drones ha cambiado todo. Imposibilita el avance, imposibilita la invasión.

No podemos ocupar el territorio de los drones, no podemos. Es lo que nos ha salvado, sustituir personas por drones.

Los rusos están empezando a sufrir la guerra en sus carnes, con los ataques a refinerías, la crisis de la gasolina, la destrucción de los Wildberries, el Amazon ruso…

Los rusos empiezan a ver que existe una guerra. Es muy importante para Ucrania hacer que la población civil rusa se cabree contra su gobierno, contra Putin. Tenemos la esperanza de que la población civil se rebele contra Putin, aunque sea por no tener las cosas cotidianas.

Se habla que ahora, tras las elecciones, va a haber una movilización.

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Las elecciones en Rusia son algo que no se puede llamar con ese nombre. Seguramente haya una movilización, pero limitada a determinadas regiones en Rusia. Rusia no piensa parar la guerra, y tienen que tener más personas en el frente. Esta guerra es una cuestión de orgullo.