Los nuevos trenes de cercanías de Asturias ya toman forma: una unidad está en pruebas y habrá dos más este año

Los primeros nuevos trenes de Cercanías de ancho métrico para renovar la flota de Asturias y Cantabria ya están fabricados y uno de ellos ha comenzado a realizar pruebas enun recinto cerrado. La información ha sido confirmada este martes por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha señalado que habrá una segunda unidad en pruebas en las próximas semanas y una tercera antes de que termine 2026. Está por ver cómo queda el reparto entre las dos comunidades.

A Asturias le corresponden 17 trenes. La previsión de Renfe es que en septiembre o octubre haya trenes realizando ensayos en la región, aunque la compañía no lo confirma oficialmente.

El objetivo del Gobierno central es que los primeros trenes entren en servicio en la primera mitad de 2027, según apuntó hace meses Óscar Puente, ministro de Transportes.

Para Asturias, el último plazo conocido situaba el comienzo de las pruebas de los nuevos trenes en el otoño de este año. Así lo había avanzado en la Junta General el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que explicó entonces que esa previsión procedía de sus conversaciones con Renfe. La confirmación de que las primeras unidades del mismo programa ya han entrado en fase de ensayos en 2026 aporta ahora un dato concreto sobre el avance de una fabricación que acumula retrasos respecto al calendario inicialmente previsto.

Los nuevos trenes son los que sustituyen a los convoyes afectados por el conocido como "fevemocho", el escándalo provocado por el diseño de unas unidades cuyas dimensiones no eran compatibles con los túneles de las redes de Asturias y Cantabria. El contrato para fabricar los nuevos trenes se adjudicó a CAF y la fabricación comenzó en febrero de 2024, con la previsión inicial de que las unidades estuvieran en pruebas y en servicio durante la primera mitad de 2026.

Ese calendario no se cumplió. De hecho, el Tribunal de Cuentas situó posteriormente la entrada en servicio de los nuevos trenes en 2028, mientras que el Ministerio de Transportes ha defendido que "algunos" convoyes estarán circulando durante la primera mitad de 2027. Todavía no se han aclarado cuantos.

Ya hay unidades terminadas, como informó LA NUEVA ESPAÑA. Una de ellas está realizando pruebas en las vías de un recinto cerrado de CAF, situado en Navarra, mientras que otra se incorporará a los ensayos próximamente y una tercera lo hará antes de que finalice el año. La fabricación comenzó en Beasain (Guipúzcoa) y posteriormente se trasladó a la planta de la compañía en Zaragoza.

Aunque los datos facilitados este martes corresponden a las unidades destinadas a Cantabria, el programa de renovación es el mismo que afecta a Asturias, que tiene pendientes 17 trenes de ancho métrico. El avance de las primeras unidades permite comprobar que la fase de pruebas, uno de los pasos más exigentes antes de la homologación y puesta en servicio, ya está en marcha dentro del calendario revisado por el Ministerio. Las pruebas de homologación son especialmente exigentes y, según fuentes ferroviarias, podrían prolongarse durante varios meses.

Un calendario que ya acumula retrasos

La evolución del proyecto supone un nuevo capítulo en una operación que arrastra varios cambios de fechas. Cuando se anunció la fabricación de los nuevos convoyes, la previsión era que estuvieran prestando servicio en 2026. Ese horizonte fue incumplido y posteriormente se manejó la segunda mitad de 2026 para el inicio de las pruebas en Asturias.

En la Junta General, Calvo reconoció que le habría gustado que los trenes hubieran llegado antes, aunque defendió que "los trenes existen" y consideró que los denominados "acuerdos de La Castellana" se estaban cumpliendo. La oposición cuestionó esa interpretación y recordó que el acuerdo firmado con el Ministerio establecía la entrada en servicio en 2026.