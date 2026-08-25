A partir de las 14.00 horas de hoy, la AEMET pone en alerta a toda Asturias: se esperan lluvias muy fuertes y tormentas

Un poco de sol por la mañana y el gran chaparrón por la tarde. El paso de una borrasca profunda por la Península seguirá provocando este martes lluvias en Asturias. Las precipitaciones, según avisa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), serán aún más intensas que las de este lunes. De hecho, todo el Principado está en alerta amarilla por fuertes chubascos y tormentas a partir de las 14.00 horas. El aviso amarillo estará activo hasta las 22.00 horas.

Asturias es la comunidad que más sufrirá los efectos de la borrasca, como prueba el hecho de que es la única región en alerta por lluvias. Baleares y la Comunidad Valenciana también están en aviso especial, pero por la situación opuesta: altas temperaturas.

En concreto, para hoy la AEMET pronostica "cielos nubosos o cubiertos, lluvias débiles dispersas que se intensifican por la tarde cuando pueden ser puntualmente fuertes e ir con tormentas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso que será ligero o sin cambios en el litoral occidental y extremo sur. Las mínimas se alcanzarán al final del día. En el interior, viento flojo del sur y suroeste. En el litoral, flojo a moderado de componente oeste teniendo a mediodía a flojo variable en todo el territorio".

Las temperaturas serán algo más bajas que el lunes, pero poco. Oviedo, Avilés, Cangas del Narcea y Langreo alcanzarán máximas de 25 grados. Gijón se quedará en los 24 y Llanes, en los 23.

Al menos hasta el jueves

El cambio en algunas localidades costeras, como Gijón, Ribadesella y Llanes, será drástico este martes. Pasarán de una mañana de sol y calor a precipitaciones y un tiempo completamente desapacible. ¿Hasta cuándo durará esta situación? Malas noticias: al menos hasta el jueves.

A la lluvia se sumará mañana, miércoles, las rachas muy fuertes de viento en cotas altas. "Intervalos nubosos. Brumas y nieblas matinales dispersas en cumbres. Lluvias débiles a moderadas con algunas tormentas ocasionales que tienden a cesar al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios en ligero descenso, localmente más acusado en el interior; máximas en ascenso en el tercio nordeste, en ligero descenso en el interior del tercio oeste y con pocos cambios en el resto", recoge el pronóstico de la AEMET.

El jueves continuarán los chubascos intermitentes y las temperaturas aún bajarán más. No se superarán los 24 grados y Navia, por ejemplo, rondará los 20.