Dos pueblos asturianos, de 400 y 1.300 habitantes, aspiran a ser Laponia: serán los más navideños de España gracias a una nueva campaña turística para el invierno

Dos pueblos asturianos aspiran a ser este invierno Laponia, el hogar de cuento de Papá Noel. Serán los más navideños de España gracias a una nueva campaña turística con la que el Principado pretende impulsar la llegada de visitantes en los meses de diciembre y enero. Se tratan de Cudillero, la turística villa marinera de casas colgantes de 1.300 habitantes, y Porrúa, un pequeño pueblo de tan solo 400 habitantes ubicado en el concejo de Llanes.

La experiencia ha sido bautizada como "Navidad en el Paraíso" y está vinculada al medio rural. La idea es que cada invierno le toque a dos pueblos diferentes. La iniciativa se estrenará en Porrúa y Cudillero y durará del 4 de diciembre al 6 de enero. “Queremos ofrecer un producto turístico que solo Asturias puede ofrecer, construido desde nuestros pueblos y su identidad. Una experiencia que aproveche la arquitectura, el paisaje, la cultura, la gastronomía y las tradiciones del medio rural y las combine con el talento y la innovación para ofrecer algo singular y memorable”, explica la vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo.

Miles de personas visitan el Mercáu de Porrúa / M. T. N.

Instalaciones nunca vistas

En Porrúa y Cudillero no solo habrá ambientación y decoración navideñas, sino también una programación especial de actividades y la producción y montaje de instalaciones nunca vistas. La iniciativa aprovechará la magia de la Navidad para invitar a descubrir algunos de los grandes atractivos de Asturias a través de sus pueblos.

"Navidad en el Paraíso" utilizará ambos pueblos como escenarios reales para ofrecer una experiencia inspirada en la identidad de Asturias. La propuesta combinará patrimonio, paisaje, cultura, gastronomía y tradiciones con nuevos formatos creativos para atraer visitantes durante la temporada invernal. “Vamos a encender la Navidad más auténtica. Vamos a transformar dos pueblos en escaparates vivos de lo mejor de nuestra cultura de la mano de las oportunidades que nos ofrecen la tradición y la innovación”, ha destacado la vicepresidenta.

El objetivo es que quienes visiten Porrúa y Cudillero participen activamente en la experiencia y encuentren motivos para prolongar su estancia. De este modo, el impacto económico se extenderá a todo el tejido turístico, comercial y de servicios de ambos municipios y de sus áreas de influencia.

La mejor iluminación navideña

Cudillero se quedó precisamente el año pasado a las puertas de ser el pueblo con la mejor iluminación navideña de España. La famosa villa asturiana participó en la iniciativa "Juntos Brillamos Más" de la famosa marca de bombones Ferrero Rocher, consistente en llenar un pueblo de dorado con un histórico alumbrado, compuesto por más de 200.000 bombillas led, tres kilómetros de cableado, un gran árbol iluminado de 12 metros y una bola gigante que simula un bombón, entre otros decorados. Cudillero quedó entre los tres últimos pueblos de un total de 17.