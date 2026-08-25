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Rescatados dos madrileños, padre e hijo, tras perderse en el parte cántabra de los Picos de Europa

El rescate, a cargo de los Bomberos de Cantabria, se produjo en plena noche

Un momento del rescate.

Un momento del rescate. / 112 Cantabria

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los Bomberos de Cantabria rescataron en buen estado a un padre y su hijo, madrileños de 49 y 17 años, después de que se perdiesen en la zona de El Carrascal, en el municipio de Camaleño, en la parte cántabra del Parque de los Picos de Europa.

El 112 Cantabria recibió en aviso a las 22.30 de este lunes y movilizó a los Bomberos de Cantabria y al GREIM de la Guardia Civil.

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Los bomberos de Cantabria localizaron a los dos varones y, tras comprobar que se encontraban en perfecto estado, realizaron con ellos el camino de regreso hasta su residencia.

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