Sensibilización y formación online: el antídoto de la Fundación La Caixa para luchar contra el edadismo

El aumento de la esperanza de vida que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas ha permitido que las personas mayores tengan una segunda juventud. Hoy en día, alguien de 65 años puede esperar vivir 21 años más, lo que significa que el cultivo del envejecimiento saludable ha cobrado más importancia que nunca.

Para ello, el programa de Personas Mayores de la Fundación "la Caixa" impulsa actividades especializadas en este colectivo para poder ayudarles a combatir el edadismo y a adaptarse a un mundo en constante cambio. Durante este curso, la fundación ha promovido más de 630 actividades de este tipo repartidas en los 24 centros convenidos por las administraciones en Asturias. Gracias a ellas, 10.187 personas se han beneficiado de esta iniciativa en el Principado, que se suman al total de cerca de 20.200 personas mayores en la región que participan en talleres saludables.

Los talleres se desarrollan en cinco líneas de acción distintas, con el objetivo de mejorar el bienestar físico y mental de sus miembros:

Mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad

Fomento del desarrollo personal

Mejora de las competencias digitales

Participación social y comunitaria

Promoción de la creatividad y la reflexión

Sensibilización contra el edadismo

Una de las novedades de este curso ha sido la iniciativa de “Taller edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo”, la cual prepara a los asistentes para actuar contra situaciones manifiestas de edadismo (discriminación hacia alguien debido a su edad), y ejercer tareas de sensibilización en su entorno. Más de 1.600 personas ya han participado con el objetivo de tomar acción en un problema que en Europa afecta a una de cada tres personas.

“Nuestro objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida”, explica David Velasco, director del programa de Personas Mayores de la Fundación “la Caixa”.

Formación online

La brecha digital para la tercera edad es otra de las cuestiones más preocupantes, debido a la creciente digitalización de muchos aspectos de su día a día. Para ello, la Fundación “la Caixa” también propone talleres virtuales de autoformación en cuestiones como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas de bienestar o el uso de aplicaciones tecnológicas, los cuales ya acumulan más de 11.000 usuarios por toda España.

Una de las iniciativas dirigidas hacia la formación digital de las personas mayores son los minitalleres “Aula abierta”, que ofrecen formaciones específicas a personas mayores voluntarias para que den apoyo en los centros especializados. De esta manera, pueden enseñar el funcionamiento de las aplicaciones más populares o la realización de gestiones comunes a través de la red a los asistentes del centro.