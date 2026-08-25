¿Cuándo vuelven a clase los alumnos asturianos? Por primera vez escuelinas, colegios e institutos inician el curso el mismo día

Cuenta atrás para la vuelta al cole en Asturias. Por primera vez, escuelinas, colegios e institutos iniciarán el curso el mismo día. Aunque los profesores ya se incorporarán a los centros educativos el próximo martes día 1 de septiembre, los alumnos aún tendrán unos días más de vacaciones y descanso. Será un miércoles, el 9 de septiembre, tras la fiesta del Día de Asturias, cuando bebés, niños y adolescentes retomen la rutina escolar.

La coincidencia de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato lleva dándose algunos años. Sin embargo, que las escuelinas infantiles empiecen el mismo día que el resto de etapas es una novedad. Responde al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales en la mesa de diálogo de hasta 3 años. De esta forma, no son lectivos los días 1, 2, 3, 4 y 7 de septiembre, así como el 27, 28, 29 y 30 de julio.

El calendario de este año viene con novedades notables. La principal: unas minivacaciones de seis días por Todos los Santos. En total son 177 jornadas lectivas repartidas en tres trimestres, dos grandes periodos de vacaciones (Navidad y Semana Santa) y tres macropuentes de cuatro días. La actividad lectiva finalizará el 23 de junio de 2027.

Con todo, las compras de material escolar y de ropa para el nuevo curso ya está en marcha. Las librerías del Principado perciben una mayor cautela a la hora de afrontar las compras y constatan que se reutiliza más material y que las adquisiciones se dosifican para aliviar una factura que sigue al alza.

El coste de preparar la vuelta a las aulas alcanza este curso los 505,16 euros de media por alumno en España, según el análisis de precios elaborado por el comparador Idealo. La cifra, que incluye la cesta escolar básica con libros de texto en papel, supone un 1% más que el curso pasado y un 19% más que en 2022. Las mayores subidas se registran en las mochilas, que se encarecen un 11,25%, y en la papelería, que aumenta un 5,26%, hasta los 50,80 euros de media.