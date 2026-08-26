Agenda: qué hacer en Asturias hoy miércoles 26 de agosto de 2026

Oviedo

Taller de cuentacuentos africanos «viajando por el mundo»

La biblioteca José María Laso Prieto deVentanielles acoge a las 18.00 horas el taller de cuentacuentos africanos «viajando por el mundo». El acceso es libre hasta completar aforo.

Ciclo «Vive la banda» en La Manjoya

A las 19.00 horas La Manjoya acoge una nueva sesión del cilo «Vive la banda». Los vecinos del barrio ovetense podrán disfrutar de la banda de gaitas «Ciudad de Oviedo».

Oviedo Filarmonía en el Auditorio Príncipe Felipe

A las 19.00 horas Oviedo Filarmonía a la batuta de su director, Lucas Macías; y de José Andrés Mir al trombón, interpretarán en el auditorio Príncipe Felipe las obras Concertino op. 4 para trombón y orquesta, F. David y la Sinfonía n.º 40 en sol menor, W. A. Mozart. Las entradas son libres hasta completar aforo.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. Desde el 4 de junio hasta el 25 de octubre puede visitarse la exposición «Intercambios», comisariada por Laura Baños, con la que se inaugura una de las principales líneas estratégicas de la nueva etapa del Museo de Bellas Artes de Asturias: ofrecer lecturas renovadas y transversales sobre la diversidad y magnitud de sus colecciones a partir de los intereses de la sociedad del siglo XXI La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Mercadín de la sidra en los Jardines de la Reina

Sigue hoy la 35.º edición de la Fiesta de la Sidra Natural, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 23.00 horas.

Festival «Peor... ¡Imposible!» en el Antiguo Instituto

La vigesimoséptima edición del festival de cine «Peor... ¡Imposible!» sigue hoy en el Antiguo Instituto con la proyeccion, a las 18.00 horas, de «Tarzán y el misterio de la selva» (España 1973), de Miguel Iglesias; y a la misma hora la presentación de «La saga de los Drácula» (España 1972), de Leon Klimovski. A las 22.30 horas la presentación es de «De Profundis-El gato negro» (Italia 1989), de Luigi Cozzi.

«Noches mágicas» en el Botánico

Hoy siguen los pases de las «Noches mágicas» del Botánico del verano 2026. Un viaje en el que se mezcla la creación artística con la contemplación y disfrute directo del Jardín Botánico. El espectáculo es al aire libre y se recorre el Jardín durante la noche por lo que se recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada (y algo de abrigo). El primer pase es a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30. En el caso de inclemencias meteorológicas se podrá ver el espectáculo mitológico «El beso de la Serena».

Actuaciones de «Arte en la Calle»

A las 20.00 horas, en el escenario de Begoña, dentro del programa de Arte en la Calle hoy actúa el grupo de indie y rock en español «Negra flor». Se trata de un grupo de Gijón surgido en 2017 que iniciaron andadura como tributo a Radio Futura y actualmente hacen un directo basado en versiones de indie y rock español.

Hípica en Las Mestas

Hoy será el segundo día del 83.ª Concurso Hípico Internacional CSI YH1* CSI 2* CSI 4* , que hasta el 30 de agosto se desarrolla en el Complejo Deportivo de Las Mestas.

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

«Convivium», en el Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea», instalada en el Palacio de Revillagigedo, explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico

De lunes a domingo el Botánico ofrece visitas guiadas, gratuitas con el precio de la entrada, a las 10.00 y 17.00 horas (visita temática) y a las 12.00 y 19.00 horas (visita general).

Exposición «Eclipses de Sol», en Cimavilla

La exposición «Eclipses de Sol: Comprenderpara Disfrutar», organizada por la Sociedad Astronómica OMEGA, puede verse en la Fundación Alvargonzález. Se podrá disfrutar de ella de lunes a viernes en horario de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 13.30 horas hasta el 28 de agosto. Además, los días 3, 4, 10 y 11 se harán visitas guiadas. Recomiendan visitar la exposición 2 veces, una antes del eclipse del 12 de agosto y otra después.

Avilés y Comarcas

Abre el Mercado Franco de Alcabala

El Mercado Franco de Alcabala de Avilés, que recrea el que concedieron los Reyes Católicos después del gran incendio del siglo XV que arrasó la ciudad, se desarrolla por las calles del casco histórico. A las 12.00 horas de hoy está prevista su inauguración oficial. Además, la pista de La Exposición, el parque de Las Meanas y el parque del Muelle abren a las 17.00 horas el espacio ferial de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles dentro del programa festivo de Avilés.

Parquelandia

El parque de Ferrera acoge una sesión de «Parquelandia», un espacio infantil gratuito con hinchables, ludoteca y juegos tradicionales. A partir de las 11. 00 horas.

Burbujas

El quiosco del parque del Muelle acoge esl espectáculo «Pomper, las burbujas gigantes» a partir de las 17.00 horas. A las 21.00 horas el espectáculo se titula «Las burbujas mágicas».

Espacio Nintendo

La plaza de Domingo Álvarez Acebal abre a las 17.00 horas el Espacio Nintendo: juegos interactivos gratuitos para todas las edades, dentro de la programación de las fiestas de San Agustín.

Gastronomía en La Exposición

El espacio gastro «#lavillaenfiestas» abre a las 19.30 horas en la Pista de La Exposición, en la explanada de la calle Esther Carreño, con ocho hosteleros locales en jaimas que funcionarán hasta el final de las actuaciones.

Concierto de Polimá Westcoast

El artista chileno cuenta con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con más de uno en las redes sociales. Es uno de los intérpretes de música urbana más conocidos de Latinoamérica: mezcla el «reggaetón», el trap y el hip hop.

Juegos en Ferrera

El parque de Ferrera ofrece de 11.00 a 14.00 horas, junto al quiosco de la música, una nueva sesión de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas cooperativas, retos de escape y propuestas de movimiento, sin necesidad de inscripción.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés acoge salidas en barco por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El paseo dura una hora, cuesta 8 euros y está reservado a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Pérez Simón en Avilés

La Casa de Cultura exhibe «La memoria de lo cotidiano», con 21 obras de la colección Pérez Simón que recorren el costumbrismo español y asturiano, con piezas de artistas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Nicolás Martínez Ortiz de Zárate.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta «Naturalezas vivas», una muestra con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. La entrada general cuesta 5 euros.

Bienal Climática

Diversos espacios de Avilés acogen las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas como «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en diálogo», repartidas entre sedes como Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería y el parque Ferrera.

Talleres de estiramientos en Llaranes

Los mayores de Avilés pueden participar en una actividad de estiramientos corporales en el centro sociocultural de Llaranes. El taller, que se celebra de once a doce del mediodía, está organizado por la asociación de vecinos «Santa Bárbara».

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Mercadillo en Cabañaquinta

Los miércoles se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Cabañaquinta, en el concejo de Aller. El mercadillo, de carácter generalista, se instala en la plaza del Ganado desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes suelen tener a su disposición una decena de puestos.

Mercadillo en El Entrego

Los miércoles hay mercado callejero en El Entrego, localidad del concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los puestos se montan en la calle Albéniz durante la franja matinal, aproximadamente de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen pueden recorrer medio centenar de stands ambulantes.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. En temporada de verano abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.

Murales al aire libre en Langreo

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

La Compañía Jovina protagonizará la segunda velada de la XXXIX Muestra de Teatro de Lugones

A las 20.00 horas, el Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge la segunda velada de la XXXIX Muestra de Teatro. La compañía asturiana Jovina presentará el estreno absoluto de «Quimuqsuq», un viaje poético de movimiento, palabra y música. Las entradas tienen un precio general de 9 euros y pueden adquirirse online o presencialmente. Además, existe una tarifa reducida de 6,75 euros para estudiantes y jóvenes desempleados menores de 24 años, disponible de forma exclusiva en la taquilla del recinto.

Visitas teatralizadas del Ateneo Obrero en Villaviciosa

El Ateneo Obrero de Villaviciosa acogerá las últimas sesiones de sus exitosas visitas teatralizadas. Los pases, programados a las 19.00 y a las 20.00 horas, proponen un inmersivo viaje por la historia de esta emblemática sociedad y su edificio desde 1911. La representación, de carácter histórico, corre a cargo de los alumnos del Taller de Teatro Contraste. Es una oportunidad excelente para acercarse al patrimonio cultural local a través de la interpretación escénica.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercado en Villaviciosa

Los miércoles, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Villaviciosa. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado junto al parque del Pelambre en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Los asistentes podrán recorrer aproximadamente 40 puestos en los que se ofertará una variada selección de productos que incluye ropa, calzado y artículos para el hogar, entre otros.

Exposición de A. Stime en Candás

La Casa de la Cultura de Candás acoge una exposición del artista internacional A. Stime, que podrá visitarse del 10 al 21 de agosto. La muestra reúne la obra del artista en este espacio cultural de la localidad.

Exposición multimedia sobre María de Hungría en Villaviciosa

La Casa de los Hevia (Villaviciosa) la exposición del proyecto europeo MARY4ALL. La muestra destaca el papel de María de Hungría, hermana de Carlos V, mediante paneles explicativos y tres proyecciones multimedia. Esta exhibición, que recala por primera vez en España, complementa la muestra permanente «El Primer Viaje del Rey». La instalación podrá visitarse hasta el 30 de agosto, ofreciendo al gran público una visión renovada e interactiva del Renacimiento.

Visita animada al Museo Taller de Títeres de Siero

El Museo Taller de Títeres de Siero ofrecerá, los jueves a las 18.00 horas hasta el 30 de agosto, la visita animada «Titereando», en la que los asistentes podrán manejar títeres de distintas partes del mundo —India, Indonesia, Benín, México, Chequia o Italia— y conocer su origen e historia. Una actividad pensada para todas las edades. La reserva es necesaria.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, «La aldea tradicional», a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa «Rutas Saludables» del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Oriente

Adrián Conde actúa en Camangu

La localidad riosellana de Camangu acogerá a las 20.00 horas el espectáculo de magia «Intríngulis». La actuación, que corre a cargo de la compañía de Adrián Conde , se enmarca dentro del ciclo de programación «Verano Cultural» impulsado por el Ayuntamiento de Ribadesella. Supone una magnífica oportunidad para disfrutar de las artes escénicas y el entretenimiento en el ámbito rural del concejo durante la temporada estival.

Curso «Diásporas y Fronteras» en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes inaugura a las 19.30 horas el 25º curso «Diásporas y Fronteras». Tras la presentación institucional, Francisco M. Balado Insunza (UNED) impartirá la conferencia inaugural titulada «Melquiades Álvarez: Democracia, Nación y República. Algunas reflexiones».

Charla y recital poético del Museo de Bellas Artes en Llanes

La Casa Municipal de Cultura de Llanes acoge a las 19:30 horas la actividad literaria «El museo en Llanes». Impulsada por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, la jornada arrancará con una charla de su presidente, Alfonso Martínez. A continuación, el público disfrutará de un recital poético a cargo de Concha García Fuertes y Lluís Xavel Álvarez, «Texuca», acompañados a la guitarra por José Antonio García Fuertes. Una excelente propuesta para acercar la institución museística, el arte y la literatura al oriente asturiano.

Mercado del Estío con artesanía y pintacaras mañana en Posada de Llanes

La Plaza Parres Piñera de Posada de Llanes acoge la última jornada de los Mercados del Estío. De 18.00 a 23.00 horas, el recinto ofrecerá puestos de artesanía, alimentación, bisutería y ropa. Organizado por ASEPO con la colaboración del Ayuntamiento, el evento destaca por su ambiente familiar, incluyendo castillo hinchable y música en directo. Como novedad logística, se detalla que la actividad infantil «Pinta tu cara» se realizará de 18.30 a 19.30 horas.

San Hilarión en Colunga

Colunga da el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Hilarión. A las 18.00 horas, un gran chupinazo y diversas actividades infantiles inaugurarán un intenso fin de semana. El programa brilla por su arraigo, destacando el III Descenso Folklórico del Río Libardón durante la tarde del sábado y la clásica subasta del ramo el domingo al mediodía. Las jornadas festivas estarán acompañadas de un concurso de empanadas, una gran costillada, comida popular y verbenas diarias amenizadas por formaciones como «Cuarta Dimensión» y el dúo «Brass».

Occidente

XXXVI Semana Cultural en Barres (Castropol)

Se celebra el «Día de la Rapela». La cita tendrá lugar a las 21.00 horas en el polideportivo, donde se servirá rapela, empanada y bollos preñaos, habrá huevos duros y sidra de forma gratuita. La velada estará amenizada por la actuación del DJ «Marco».

Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad en Navelgas (Tineo)

las Fiestas de La Caridad en Navelgas continúan con su segunda jornada dedicada al «Día del Fútbol». La programación matinal arrancará a las 10.00 horas con nuevos encuentros del II Torneo de Fútbol Base «Ivanín de Pacha». Ya por la tarde, a las 20.30 horas, se celebrará el acto central del día: un merecido homenaje a la histórica plantilla del Navelgas del año 1992. Una jornada deportiva ideal para afianzar los lazos vecinales antes de dar paso a los días grandes de la celebración.

«Gatomaquia» en Luarca

El Círculo Liceo de Luarca (Sala Portizuelo) acogerá a las 20.00 horas la representación teatral de «La Gatomaquia». Esta obra, basada en el clásico de Lope de Vega, está impulsada por la Asociación Cívico-Cultural Viento del Norte. Bajo la dirección de Brenda Escobedo, los reconocidos actores Emilio Gavira y David Luque protagonizarán esta humorística batalla felina. Una gran oportunidad para disfrutar de las letras clásicas en el occidente asturiano.

Festival CICADE en Vegadeo

Arranca en Vegadeo el festival CICADE (Cine Independiente y Canción de Autor del Eo). La Casa de Cultura acogerá a las 19:30 horas las proyecciones de «Basal», de Uxia Pedreira y Óscar Górriz, y «A Cantinera», de Abel Pérez. A continuación, a las 21:00 horas en el mismo recinto, la jornada inaugural culminará con la actuación musical de «La Mala Dentro». Se trata de una excelente iniciativa para promover la creación alternativa en el occidente asturiano.

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

Noticias relacionadas

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición “50 años de carteles de Puerto de Vega”. La muestra, abierta diariamente de 20:00 a 22:00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez. El gran atractivo de esta cita es su carácter dinámico: cada jornada se exponen carteles diferentes y a las 21:00 horas se ofrece una breve explicación sobre las obras del día. Una crónica visual imprescindible del último medio siglo de la localidad.