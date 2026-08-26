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Asturias concedió en el primer semestre la mayor cantidad de hipotecas en 15 años

La región facilitó 4.798 préstamos sobre vivienda, una cifra inédita desde 2011 en ese periodo

El importe medio del crédito en junio fue de 141.212 euros, un aumento del 15,6%

Escaparate de una agencia inmobiliaria.

Escaparate de una agencia inmobiliaria. / Juan Plaza

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Yago González

Yago González

Oviedo

En Asturias se concedieron 4.798 hipotecas sobre vivienda entre enero y junio de 2026, lo que significa un aumento del 5,5% respecto al mismo periodo del año pasado y, en cifras absolutas, el mejor primer semestre desde 2011, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la cumbre de la burbuja inmobiliaria española, entre 2003 y 2007, las primeras mitades del año superaron de forma habitual las 10.500 operaciones en Asturias, con un máximo de 11.867 en 2007, justo antes de la implosión del sector constructor y de la crisis financiera mundial. También quedaron por encima 2008 (8.843), 2009 (6.863), 2010 (7.322) y 2011 (5.152).

Desde entonces, el suelo se tocó en 2014, con 1.877 hipotecas en la primera mitad del año. La recuperación posterior ha sido irregular: este 2026 ha adelantado a 2025 (4.548) y a 2022 (4.129), los dos mejores arranques de la última década.

En el caso concreto del mes de junio, hubo 835 préstamos en Asturias, un 6,8% más que en junio de 2025 y un 11,6% más que en el pasado mayo. Lo sucedido supone una remontada respecto al descenso puntual de mayo, cuando se rompió una racha de 22 meses al alza.

El importe medio en junio de los préstamos inmobiliarios fue de 141.212 euros, lo que supone un incremento del 15,6% respecto al mismo mes del año pasado (122.147 euros).

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En el conjunto del semestre, España acumula cerca de 260.000 hipotecas sobre vivienda, en torno a un 7% más que un año antes. Asturias creció algo menos en ese periodo (un 5,5%), pero recupera un volumen que no veía en un primer semestre desde el final de la crisis financiera.

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