La autopista del Huerna es un laberinto: tiene una incidencia cada cuatro kilómetros

La autopista del Huerna (AP-66) afronta estos días una situación especialmente compleja más allá del «leve» desprendimiento de una losa de hormigón en el túnel del Negrón: tiene 19 incidencias activas contabilizadas a lo largo de sus 77,8 kilómetros. Las limitaciones afectan tanto a la circulación hacia Asturias como hacia León, aunque son más numerosas en el primero de los sentidos.

Once de las incidencias corresponden a la dirección Asturias y cinco a la dirección León, mientras que en otras tres no se especifica el sentido de circulación, según la información oficial facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El recuento ofrece una fotografía de las restricciones que soporta actualmente la única vía de alta capacidad que hay entre Asturias y la Meseta, en un momento en el que el estado de la autopista ha vuelto a quedar en el centro del debate político y ciudadano.

Las 19 incidencias equivalen, como referencia matemática sobre la longitud total de la vía, a una afección cada 4,1 kilómetros de media. En el sentido Asturias, las 11 restricciones suponen una por cada 7,1 kilómetros de longitud de la autopista, mientras que las cinco registradas hacia León equivalen a una cada 15,6 kilómetros.

Entre las afecciones contabilizadas figuran carriles cortados, desvíos obligatorios y cortes de calzada, además de restricciones vinculadas expresamente a obras. Varias de ellas se concentran en Lena y en el tramo leonés de la autopista. En algunos puntos se mantiene un carril cerrado, mientras que otras incidencias afectan a la circulación de forma más severa.

Las obras principales

Las obras principales de la autopista, cuestionada por su estado por usuarios, transportistas y empresarios, algo que niegan el Ministerio de Transportes, titular de la vía, y la concesionaria, Aucalsa, van en dos frentes. Por un lado está el arreglo del colosal argayo en el concejo de Lena, originado en noviembre de 2024; y por otro, la renovación integral de los túneles. Estas dos actuaciones acumulan varias incidencias contabilizadas por la DGT, pero no son las únicas.

Buena parte de las restricciones, por tanto, no tienen el mismo origen ni la misma gravedad. Algunas están directamente relacionadas con las obras que se ejecutan en la autopista, mientras que otras corresponden a trabajos de conservación, mantenimiento o incidencias puntuales.

El listado de la DGT ofrece así una fotografía de una vía en la que se acumulan diferentes afecciones y en la que no todas las incidencias implican un corte completo de la circulación: en muchos casos se trata del cierre de uno de los carriles o de desvíos que permiten mantener el tráfico mientras se trabaja en la calzada.

La situación resulta especialmente relevante por el papel del Huerna como principal conexión por carretera de alta capacidad entre Asturias y la Meseta. Las restricciones tienen además una importancia añadida porque las alternativas son limitadas y, cuando la AP-66 queda completamente cerrada, como ocurrió este fin de semana, el tráfico debe desviarse por el puerto de Pajares.

La situación en el Huerna llega después de un fin de semana especialmente complicado para la autopista. En la noche del viernes al sábado, un desprendimiento en el interior del túnel del Negrón obligó a cerrar completamente la AP-66 durante más de siete horas.

El Ministerio de Transportes anunció una inspección de la zona afectada y la ejecución del «refuerzo» que sea necesario antes de la operación retorno de este fin de semana, siempre que pueda garantizarse la seguridad. El Negrón estaba en obras y ahora se circula en doble dirección el tubo 2 (dirección Asturias) en los dos sentidos. El otro tubo es el que sufrió el desprendimiento y de momento está cerrado a la espera de poder reabrirlo.

Las obras de mejora de los túneles de la autopista suponen una inversión conjunta de 76 millones de euros. El desprendimiento fue leve, según fuentes del Ministerio, que descartaron ya el domingo daños estructurales. La losa de hormigón no llegó a caer de pleno, pero sí se movió unos centímetros, motivo por el cual se cerró la autopista. La situación de la autopista ha reavivado también la polémica por el peaje (16,20 euros), que se cobra íntegro pese a las obras. n