Detenido en Carreña de Cabrales tras despojar a un tío al que cuidaba de 30.000 euros en Jumilla (Murcia)
El sospechoso extrajo con una tarjeta 20.000 euros, luego pidió un préstamo a nombre de su pariente por 6.000 y liquidó un fondo de inversión por otros 3.000
Europa Press
La Guardia Civil detuvo en Carreña de Cabrales a un hombre de 48 años como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de estado civil, tras apoderarse presuntamente de casi 30.000 euros de un tío suyo de Jumilla (Murcia) a quien cuidaba y acompañaba habitualmente, valiéndose de la confianza y el vínculo de parentesco para manipular sus productos financieros.
Según ha informado el instituto armado, la investigación, enmarcada en la "operación Nephew26", se inició después de que los especialistas de los Equipos Arroba de la Benemérita tuvieran conocimiento de la denuncia del perjudicado.
En ella, la víctima alertaba de movimientos bancarios no autorizados, entre los que figuraban pagos en comercios y establecimientos de hostelería del municipio, así como continuas retiradas de dinero en cajeros automáticos hasta sumar un importe de 20.000 euros.
Además, descubrió que se había formalizado a su nombre un préstamo bancario por valor de 6.000 euros y que se había liquidado un fondo de inversión valorado en otros 3.000 euros.
Las pesquisas practicadas por los agentes permitieron averiguar que el sospechoso utilizó la confianza depositada en él para acceder indebidamente a las credenciales de la banca online de su tío. Con esa información, vendió el fondo de inversión, tramitó el crédito bancario y generó tarjetas virtuales asociadas a su propio dispositivo móvil para realizar compras.
Asimismo, se apropió de una tarjeta de débito física propiedad de la víctima para realizar las extracciones de efectivo.
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