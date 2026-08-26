Educación tendrá que cubrir con interinos las direcciones desiertas de más 60 escuelinas

El Principado dejó desiertas, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) un total de 25 plazas para dirigir 61 escuelinas de la red autonómica. Unas vacantes que Educación cubrió, a lo largo del día de ayer, con personal interino. Al sindicato USIPA la situación "no le extraña".

"Advertimos a la Consejería de que muchas direcciones quedarían desiertas", explica la responsable de 0 a 3 años, Leticia Celorio. La condición para poder dirigir una escuelina es tener la titulación de Magisterio. "Van a usar la bolsa de interinos de magisterio y no lo vemos normal porque la dirección de un colegio no es igual que la de un centro de 0 a 3 años", lamenta Celorio quien defiende que pueda optar al puesto el personal técnico con titulación en Educación Infantil.

Desde UGT lamentan que esta situación se repita en todas las etapas educativas. "Las direcciones de los colegios también quedan sin cubrir porque es un puesto poco atractivo", lamentan y señalan que la carga burocrática y los pocos incentivos económicos hacen que nadie quiera optar a dirigir un centro. "Con las escuelinas pasa lo mismo", explican.

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Se da además la paradoja de que, en el caso de una escuelina, la dirección trabaja prácticamente todo el mes de julio cuando en un colegio la jornada termina el 30 de junio. Una reivindicación que llevó a CCOO a celebrar múltiples huelgas a lo largo del pasado curso pidiendo al Principado una equiparación en ambos calendarios (el de 0 a 3 años y el de 3 años en adelante).