El Gaitero celebra el Día de Asturias con vino y un homenaje al Sella

A medida que se acerca el 8 de septiembre, Día de Asturias, comienzan también los homenajes a algunos de los símbolos más reconocibles del Principado. Este año, el Descenso Internacional del Sella dará incluso el salto a las botellas de vino. Real Agrado, la bodega riojana perteneciente al Grupo El Gaitero, ha elegido la Fiesta de las Piraguas como imagen de su nueva edición especial dedicada a Asturias.

La etiqueta reproduce algunos de los elementos inseparables de una de las celebraciones más populares del verano asturiano: el río, las piraguas y el ambiente festivo que acompaña cada año al Descenso entre Arriondas y Ribadesella. El diseño continúa así una colección que la compañía renueva coincidiendo con el Día de Asturias y que en anteriores ediciones tuvo como protagonistas la bandera del Principado, el hórreo y los Picos de Europa, con el Picu Urriellu como imagen principal.

Botella de Real Agrado para el Día de Asturias / El Gaitero

La edición de este año llegará además en dos formatos de gran tamaño. La compañía ha preparado 500 botellones doble magnum, de tres litros, correspondientes a la añada de 2021, que estarán destinados a la hostelería asturiana. A ellos se sumarán 1.150 botellas magnum de la añada de 2022, que podrán adquirirse tanto en establecimientos hosteleros como en tiendas especializadas, especialmente vinotecas y comercios gourmet.

En total serán, por tanto, 1.650 botellas de edición limitada con una imagen especialmente asturiana en vísperas de la jornada festiva del 8 de septiembre.

El vino elegido mantiene la elaboración habitual de estas ediciones especiales de Real Agrado. Se trata de un coupage de tempranillo, graciano, mazuelo y garnacha, variedades tradicionales de la denominación de oigen calificada Rioja, con una crianza de doce meses en barricas de roble francés y americano.