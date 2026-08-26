El Gaitero celebra el Día de Asturias con vino y un homenaje al Sella
La bodega riojana del Grupo El Gaitero lanza una edición limitada con 1.650 botellas de gran formato inspiradas en la Fiesta de las Piraguas
A medida que se acerca el 8 de septiembre, Día de Asturias, comienzan también los homenajes a algunos de los símbolos más reconocibles del Principado. Este año, el Descenso Internacional del Sella dará incluso el salto a las botellas de vino. Real Agrado, la bodega riojana perteneciente al Grupo El Gaitero, ha elegido la Fiesta de las Piraguas como imagen de su nueva edición especial dedicada a Asturias.
La etiqueta reproduce algunos de los elementos inseparables de una de las celebraciones más populares del verano asturiano: el río, las piraguas y el ambiente festivo que acompaña cada año al Descenso entre Arriondas y Ribadesella. El diseño continúa así una colección que la compañía renueva coincidiendo con el Día de Asturias y que en anteriores ediciones tuvo como protagonistas la bandera del Principado, el hórreo y los Picos de Europa, con el Picu Urriellu como imagen principal.
La edición de este año llegará además en dos formatos de gran tamaño. La compañía ha preparado 500 botellones doble magnum, de tres litros, correspondientes a la añada de 2021, que estarán destinados a la hostelería asturiana. A ellos se sumarán 1.150 botellas magnum de la añada de 2022, que podrán adquirirse tanto en establecimientos hosteleros como en tiendas especializadas, especialmente vinotecas y comercios gourmet.
En total serán, por tanto, 1.650 botellas de edición limitada con una imagen especialmente asturiana en vísperas de la jornada festiva del 8 de septiembre.
El vino elegido mantiene la elaboración habitual de estas ediciones especiales de Real Agrado. Se trata de un coupage de tempranillo, graciano, mazuelo y garnacha, variedades tradicionales de la denominación de oigen calificada Rioja, con una crianza de doce meses en barricas de roble francés y americano.
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