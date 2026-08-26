Llamedo critica al PP por no cuestionar la prórroga del peaje del Huerna que Bruselas tacha de "ilegal"

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha reprochado este miércoles al PP que "nunca" haya formulado ninguna crítica ni haya calificado de "injusta" la decisión adoptada por el Ejecutivo de José María Aznar de prorrogar desde 2021 hasta 2050 el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66). Una prórroga que ahora la Comisión Europea considera "ilegal".

Llamedo ha señalado que el Gobierno del Principado actúa "siempre" en defensa de los intereses de Asturias para defender la eliminación de un peaje "ilegal" en una vía que, además, se ve afectada ahora por cortes continuos derivados de las obras que se realizan en su trazado. La autopusta tiene 19 incidencias activas contabilizadas a lo largo de sus 77,8 kilómetros, esto supone una afección cada 4,1 kilómetros de media.

Así, ha reclamado que se bonifique "de manera inmediata" a los usuarios de la vía dado que las mejoras que realiza el Ministerio de Transportes en los túneles de la infraestructura y la reparación del enorme argayo registrado en noviembre de 2024 hacen que los vehículos que la utilizan sufran alteraciones para circular por el 40 por ciento de la autopista.

Llamedo ha pedido ponerse "en la piel" de quienes circulan por la AP-66 ante los "continuos" cortes e incidentes que sufre una vía en la que se paga un peaje "de manera injusta". Asimismo, ha respaldado las palabras de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, calificando como "una vergüenza" la prórroga.