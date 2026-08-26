Llamedo critica al PP por no cuestionar la prórroga del peaje del Huerna que Bruselas tacha de "ilegal"
La vicepresidenta del Principado exige a Transportes que apruebe la "bonificación inmediata" del pago por circular por la autopista
A. G.-O./ Agencias
La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha reprochado este miércoles al PP que "nunca" haya formulado ninguna crítica ni haya calificado de "injusta" la decisión adoptada por el Ejecutivo de José María Aznar de prorrogar desde 2021 hasta 2050 el peaje de la Autopista del Huerna (AP-66). Una prórroga que ahora la Comisión Europea considera "ilegal".
Llamedo ha señalado que el Gobierno del Principado actúa "siempre" en defensa de los intereses de Asturias para defender la eliminación de un peaje "ilegal" en una vía que, además, se ve afectada ahora por cortes continuos derivados de las obras que se realizan en su trazado. La autopusta tiene 19 incidencias activas contabilizadas a lo largo de sus 77,8 kilómetros, esto supone una afección cada 4,1 kilómetros de media.
Así, ha reclamado que se bonifique "de manera inmediata" a los usuarios de la vía dado que las mejoras que realiza el Ministerio de Transportes en los túneles de la infraestructura y la reparación del enorme argayo registrado en noviembre de 2024 hacen que los vehículos que la utilizan sufran alteraciones para circular por el 40 por ciento de la autopista.
Llamedo ha pedido ponerse "en la piel" de quienes circulan por la AP-66 ante los "continuos" cortes e incidentes que sufre una vía en la que se paga un peaje "de manera injusta". Asimismo, ha respaldado las palabras de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, calificando como "una vergüenza" la prórroga.
Suscríbete para seguir leyendo
- La larga noche de decenas de viajeros asturianos, atrapados en el aeropuerto de Burdeos tras el desvío de su vuelo entre Roma y Asturias
- Asturias, bloqueada por el cierre total del Huerna
- Mabel Soto, cardióloga jefa en el HUCA: 'He atendido desde altísimos cargos políticos, como el expresidente Javier Fernández, a compañeros médicos, abogados... Para mí todas las profesiones son muy dignas y jamás hice diferencias
- La caída de una losa en El Negrón deja toda la noche cortada la autopista del Huerna
- Buen rollo, algún cachopo, la mejor música alternativa y 'todos los modernitos' de España: el festival Riverland coge ritmo en Arriondas
- El asesino de la guardia civil viajó unos días antes a Llanes para preparar el asalto al cuartel y buscar vías de escape
- Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
- La respuesta de Aucalsa a un camionero que se encontró el Huerna cerrado: 'Te sales por La Robla y si no llegáis, quédate a dormir donde puedas