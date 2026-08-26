La "luna de sangre", el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste

Asturias tiene una nueva cita con el cielo. Solo dieciséis días después del eclipse total de Sol del 12 de agosto, la madrugada de este viernes ofrecerá otro fenómeno astronómico de primer orden: un eclipse parcial de Luna que, en su momento culminante, dejará el satélite terrestre prácticamente oculto bajo la sombra de nuestro planeta. Será además un espectáculo para madrugadores (o para trasnochadores, según se mire), porque el mejor momento llegará poco después de las seis de la mañana, cuando la Luna se encuentre ya acercándose al horizonte. Los eclipses lunares son más habituales, pero no por eso menos interesantes. Además, según los avances meteorológicos puede que en gran parte del territorio de la región se pueda observar la cubrición de la Luna.

Alejandra Rueda, responsable de comunicación de Allande Stars, fundada por la atrofísica allandesa Lucía González, sitúa el comienzo del eclipse a las 4.34 horas del viernes 28 de agosto. Desde entonces, la sombra terrestre irá ganando terreno sobre la superficie lunar hasta alcanzar el máximo a las 6.12 horas. En ese instante estará cubierto el 93% del diámetro de la Luna, de manera que solo permanecerá directamente iluminado por el Sol un pequeño arco del satélite.

Proceso de un eclipse lunar hasta la "luna de sangre". / NASA

El fenómeno podrá contemplarse desde toda España, aunque con una particularidad importante: la Luna irá descendiendo durante el eclipse y terminará ocultándose por el horizonte antes de que todo el proceso haya concluido en parte de la Península. En Oviedo, la información gráfica elaborada por el Instituto Geográfico Nacional muestra cómo la sombra comienza a hacerse claramente visible poco después de las cinco de la madrugada y alcanza su mayor extensión alrededor de las seis y cuarto, antes de que el satélite vaya perdiendo altura progresivamente.

Tregua de las nubes

En Asturias, por tanto, será importante buscar un punto con el horizonte despejado y, sobre todo, confiar en que las nubes concedan una tregua. La previsión concreta de Aemet será precisamente uno de los factores decisivos para determinar qué zonas de la región parten con más posibilidades de disfrutar del espectáculo.

Mapa eclipse luna / LNE

El eclipse servirá además como "una suerte de epílogo astronómico a un agosto especialmente intenso. Las Perseidas, el eclipse solar del día 12 y la presencia de Venus al atardecer han concentrado durante estas semanas la atención sobre el firmamento", explica Alejandra Rueda. El eclipse lunar pondrá ahora el broche al mes, según destaca.

Eclipse en la estación invernal de Valgrande Pajares en Lena / A. Velasco / LNE

La mecánica será esta vez la contraria a la que pudo contemplarse durante el eclipse de Sol. Entonces fue la Luna la que se interpuso entre la Tierra y la estrella. Ahora serán el Sol, la Tierra y la Luna los que se alineen de tal modo que la sombra del planeta se proyectará sobre el satélite. A medida que avance el eclipse, la Luna podrá adquirir el característico tono rojizo que ha popularizado la expresión “luna de sangre”. El fenómeno se produce porque la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dispersa las longitudes de onda azules y permite que sean las rojizas las que lleguen hasta la superficie lunar.

Los eclipses de Luna son, además, bastante más agradecidos para el observador que los solares. Pueden contemplarse desde toda la parte del planeta en la que es de noche cuando se produce el fenómeno y aparecen asociados con frecuencia a eclipses solares cercanos en el calendario, durante la Luna llena anterior o posterior.

Pero estos fenómenos han sido mucho más que un espectáculo a lo largo de la historia. La forma curva de la sombra de la Tierra sobre la Luna fue una de las observaciones que permitió ya en la Antigüedad defender la esfericidad del planeta. Los eclipses lunares también contribuyeron posteriormente a calcular distancias astronómicas y a estimar tamaños y proporciones entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Este viernes, si las nubes lo permiten, Asturias podrá despedir agosto con una Luna casi completamente sumergida en la sombra de la Tierra justo antes de que amanezca.