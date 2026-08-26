Casi la mitad de los asturianos dependen de una renta pública

Casi la mitad de los habitantes de Asturias viven directamente del Estado. La conclusión surge de sumar los distintos colectivos de la región que, por diferentes razones, perciben una renta pública. Si se agregan los 293.756 pensionistas, los 69.706 trabajadores de las administraciones públicas; los parados que cobran prestación (30.366), los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (46.518) y los del salario social (16.718), el resultado total es de 457.064 personas que en Asturias cuyo pagador es el Estado. Teniendo en cuenta que la población regional es de 1.026.726 personas, el porcentaje de ciudadanos que cobran del sistema público es el 44,5%. Es decir, cuatro de cada diez asturianos. Casi la mitad.

El mayor bloque lo forman los pensionistas. A fecha del pasado 1 de julio –última cifra oficial–, el total es de 293.756, que resultan de sumar los que están en el sistema general de Seguridad Social (la inmensa mayoría) y los 19.399 pertenecientes a las clases pasivas (ex funcionarios). Asturias tiene una de las peores relaciones entre cotizantes y pensionistas de todo el país: 1,47 trabajadores en activo por cada pensionista, frente a la media nacional de 2,37.

A continuación, el grupo más abundante es el de los trabajadores de las tres administraciones públicas: la estatal, la autonómica y la municipal. Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo, Asturias inició este año con un total de 51.088 empleados públicos autonómicos, la cifra más alta de la serie estadística que elabora Función Pública. El Principado dispone de 49,8 empleados autonómicos por cada 1.000 habitantes. Se trata de la tercera tasa más elevada de España, después de Extremadura y Navarra.

En total, Asturias cuenta con 69.706 empleados públicos en el conjunto de las administraciones. De ellos, 8.929 corresponden al sector público estatal y 9.689 a la administración local.

A continuación, entre los dependientes del dinero público destacan quienes perciben ayudas para combatir situaciones de precariedad o vulnerabilidad. Por ejemplo, los parados. De los 48.304 con que cuenta Asturias, el 63% cobra una prestación (lo que técnicamente se conoce como tasa de cobertura). Son 30.366.

También existen rentas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de procedencia estatal, y el salario social básico, dependiente del Principado. Si bien existe cierto solapamiento (personas que cobran ambos), no es mayoritario. Existen 46.518 asturianos beneficiarios del IMV, según los datos de mayo de la Seguridad Social. Por su parte, los datos más actualizados del Principado, del año 2024, indican un total de 16.718 beneficiarios del salario social básico.

Es probable que bastantes ciudadanos ingresen al mismo tiempo prestaciones de paro, el IMV y el salario social, o alguna combinación de estas tres partidas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), alrededor del 30% de los beneficiarios del IMV cobran también alguna prestación por desempleo, lo que en el caso asturiano arrojaría unos 14.000 solapamientos.

Asimismo, también hay quienes cobran a la vez el IMV y el salario social, lo que, según una estimación conservadora, revelaría entre 5.000 y 6.000 beneficiarios contados dos veces.

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Si se suman ambos solapamientos, podría reducirse en unas 20.000 la cifra global de asturianos que cobran del Estado, lo que rebajaría la cifra mencionada al entorno de los 437.000. Volumen que, en todo caso, representaría el 42,5% de toda la población de Asturias.