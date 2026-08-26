“La pesca asturiana está en la UVI”: el sector acusa la sucesión de malas costeras y el encarecimiento del gasóleo

“La pesca asturiana está en la UVI”. Con esta contundente afirmación, Adolfo García Méndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias (FECOPPAS), resume la gravedad del estado del sector en el Principado. El representante del colectivo deja constancia de que este año está siendo “el peor de la historia” para la flota regional, atrapada en una crisis sin precedentes.

El balance de las campañas de este ejercicio está siendo demoledor para los marineros. Según el presidente, han fallado de forma consecutiva la costera del pulpo y la de la xarda (caballa), que se desarrolla entre marzo y junio, registrándose en esta última “el peor año de todos”. Aunque las causas no están del todo claras, García apunta a que “puede ser el cambio climático”, pero matiza que la “sobrepesca que se hace en los países nórdicos” es otro factor “que no ayuda”.

Las cifras oficiales confirman la magnitud del “desastre”. Según los registros de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias, entre los meses de enero y junio de este 2026, tan solo se han pescado 22.210 kilos de pulpo y 393.425 de caballa. Unas cifras pírricas si se comparan con las del mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaron los 34.303 kilos de pulpo y 4.536.053 kilos de xarda. En conclusión, en el primer semestre de este año se han desembarcado 12.093 kilos menos de pulpo respecto a 2025 y 4.142.628 kilos menos de xarda.

A este panorama se suma que la temporada del bonito del Norte, que se da principalmente entre los meses de junio a septiembre, está siendo “pésima”, castigando especialmente a las embarcaciones de cacea (las que pescan con anzuelos). Tampoco se salva la merluza, que se pesca durante todo el año; aunque la campaña “no es tan mala como las otras”, sí que está resultando «un poco peor a otros años», reseña García Méndez.

Un combustible a precio inasumible

Para rematar la situación, el precio del combustible pesquero está “por las nubes”, destaca el presidente. A pesar de ser un carburante bonificado, se paga actualmente a 1,16 euros el litro, lo que supone un 33% más que la media de los últimos años y un 55% más caro que el pasado, cuando rondaba los “setenta y pico céntimos”. Dado que el gasoil representa el “70% de los gastos de producción de un barco”, la flota directamente “tiene pérdidas”.

Ante este escenario, la indignación del sector se dirige hacia el Gobierno central. El presidente de las cofradías señala que no entiende cómo el Ejecutivo no “echa un cable al sector en estas condiciones”, y denuncia que no les apliquen “una bonificación mayor”. Asimismo, muestra su perplejidad ante la postura oficial asegurando que no entienden por qué pasa esto “cuando el Gobierno está teniendo ingresos fiscales récord”.

Precisamente en las últimas horas, el Gobierno central dio la orden de realizar un primer pago de 3.210.853 euros a 3.798 armadores de toda España (4.034 buques) para compensar el sobrecoste del gasóleo derivado del conflicto bélico en Oriente Medio durante el periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 30 de abril. De este fondo global, al Principado de Asturias le han correspondido 88.111,09 euros.

La reacción de García ante esta cuantía es tajante. “No da para nada, es una vergüenza que quieran engañar a los ciudadanos vendiéndonos que recibimos ayudas. Esta cifra se la gastan en un día dos barcos”. Asegura que la" ineficiencia viene de que el Gobierno hace estimaciones con tablas alejadas de la verdad".

El argumento ministerial

Desde el Ministerio destacan que la ayuda, enmarcada en el Real Decreto-ley 7/2026 de 20 de marzo y autorizada por la Comisión Europea, fija la intensidad de la compensación en el máximo legal del 70% de la diferencia entre el precio medio del carburante y los 0,697 euros/litro previos a la crisis, estableciendo un límite de 0,20 euros por litro y extendiendo el periodo subvencionable hasta el 30 de septiembre. Además, defienden que el cálculo se basa en la Encuesta Económica de Pesca Marítima de 2024.

García asegura que desde la última vez que recibieron apoyo financiero real “ya llovió”, situando la última inyección en el año 2022. El representante de los pescadores asturianos critica además el sistema actual de estimaciones que aplica el Ministerio, asegurando que “se aleja por completo de la realidad de la flota”. Recuerda que en 2022 el procedimiento era “transparente y justo”, él mismo enviaba las facturas directas del consumo de combustible de los barcos y, “a raíz de esos justificantes reales, cobraban un porcentaje fiel a lo gastado en el mar”, asegura.