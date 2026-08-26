El PP advierte de que el Estado de bienestar en Asturias "se tambalea" y exige un cambio de Gobierno

La diputada regional del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, advierte que el Estado de bienestar en el Principado "se tambalea peligrosamente" y afirma que Asturias "necesita un cambio de Gobierno para tener una sanidad pública de calidad". La parlamentaria popular sitúa el problema en la "gestión, planificación y liderazgo" del Ejecutivo de Adrián Barbón, señalando que, "a pesar de contar con el mayor presupuesto sanitario de la historia" de la comunidad, la asistencia médica y la atención sociosanitaria continúan “empeorando”.

Fernández centra sus críticas en la consejera de Salud, Concepción Saavedra, cuestionando la acumulación de competencias bajo su tutela, después de que se hiciera cargo de las responsabilidades de Derechos Sociales y Bienestar por la baja de su titular, Marta del Arco. "Ha demostrado ser incapaz de liderar ni siquiera la Sanidad", indica la parlamentaria, al tiempo que lamenta que, en periodo estival, las áreas clave recaigan de forma provisional en la vicepresidenta Gimena Llamedo. "Pongámonos en lo peor", apostilla.

Según denuncia la representación del PP, el sobreesfuerzo que soportan los profesionales sanitarios resulta "inasumible" frente a unas listas de espera que continúan al alza. Citando los últimos datos de julio, la diputada recordó que 120.778 asturianos aguardan una primera consulta con el especialista, lo que deja a los enfermos "sin diagnóstico, sin pronóstico y en muchos casos sin tratamiento", mientras que 23.633 personas permanecen pendientes de una intervención quirúrgica.

Noticias relacionadas

Asimismo, la diputada popular acusa al Principado de "maquillar las cifras" y “generar desigualdad entre la ciudadanía” ante la demora de años para acceder a valoraciones médicas. Para solucionar esta situación, el PP reclama "un modelo basado en la eficacia y la transparencia", que aproveche los recursos existentes y sea capaz de atraer profesionales sanitarios. La formación ha registrado una serie de iniciativas parlamentarias dirigidas a forzar la comparecencia de la consejera en la Junta General para que dé cuenta de dicho "deterioro sociosanitario".