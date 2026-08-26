El Principado lanza una aplicación para informar y registrar la presencia de plantas invasoras con la ayuda ciudadana

La flora exótica e invasora en Asturias tendrá un control más eficaz gracias a FloraInvAS, la nueva plataforma presentada por el Principado para mejorar el conocimiento, el seguimiento y el control sobre este tipo de especies en la región. Esta aplicación permitirá ejercer medidas precisas sobre esta clase de plantas, mediante datos pormenorizados de la localización de las especies y de su grado de expansión.

Para conseguirlo, uno de los factores determinantes de la idea es la colaboración ciudadana. La necesidad de hacer una evaluación constante del estado de las plantas analizadas hace que cualquier persona pueda contribuir al conocimiento sobre las mismas. Los ciudadanos tendrán la opción de comunicar la presencia o el estado de una especia invasora mediante la página web de la plataforma o la propia aplicación móvil. Para poder realizar esta notificación, el usuario tendrá que indicar la ubicación exacta y adjuntar una o varias imágenes que faciliten el estudio e identificación de la especie.

El objetivo de este operación es el de crear un repositorio con información detallada sobre cada especie centralizada en un sistema que se actualice de manera permanente. Esto permitirá al Principado planificar actuaciones y evaluar distintos tipos de medidas de control según sea necesario.

La inteligencia artificial también será un parte del proyecto, ya que en futuras actualizaciones de la plataforma se prevé que esta herramienta se incorpore para mejorar la identificación de especies. Esta iniciativa es impulsada la Consejería de Medio Rural y Política Agraria con el apoyo de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado (Serpa).

Dieciocho especies a examen

Inicialmente, FloraInvAS incluye 18 especies de flora invasora sobre las que se busca obtener más información. Destacan el ailanto (Ailanthus altissima), la azolla (Azolla filiculoides), la planta de las mariposas (Buddleja davidii), la uña de gato (Carpobrotus acinaciformis y C. edulis), la fallopia (Fallopia japonica), la tradescantia (Tradescantia fluminensis) o la hierba de la Pampa (Cortaderia selloana).

Imagen de hierbas de la Pampa en el polígono de Bobes (Siero), una de las especies invasoras que rastreará la plataforma / MARIOLA MENENDEZ

En cuanto a esta última, el papel de la aplicación reside en localizar focos aislados en áreas donde la planta aún no está ampliamente implantada. Por ello, en la zona norte y centro se ha establecido un área de exclusión debido a que se trata de superficiesen las que la presencia de la hierba de la Pampa está bien documentada. En resumen, respecto a esta especie invasora, la aplicación llevará a cabo labores preventivas, dejando la actuación en dichas zonas para medidas específicas.