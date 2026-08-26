Rescatan a dos senderistas que se perdieron mientras hacían una ruta por el pico Carralina, en Morcín

Efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Proaza localizaron ilesos a dos varones que se desorientaron mientras hacían una ruta de montaña en Morcín. El 112 Asturias recibió el aviso a las 18.54 horas de este martes. Los afectados indicaron que estaban en la zona del pico Carralina y que se habían desorientado por la niebla.

Se movilizó por tierra a los efectivos de Proaza y al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado. Posteriormente, estos últimos acudieron a la zona por tierra, pero los afectados fueron localizados ilesos por los tres efectivos de Proaza.

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Los bomberos los encontraron a las 21.51 horas y los acompañaron hasta su vehículo que estaba estacionado en Les Bobies.Llegaron a base a las 00.07 horas.