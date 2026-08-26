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Rescatan a dos senderistas que se perdieron mientras hacían una ruta por el pico Carralina, en Morcín

Los excursionistas fueron localizados por tierra por los bomberos de Proaza, que les llevaron hasta el coche en Les Bobies

El helicóptero de rescate del SEPA.

El helicóptero de rescate del SEPA. / SEPA

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Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Proaza localizaron ilesos a dos varones que se desorientaron mientras hacían una ruta de montaña en Morcín. El 112 Asturias recibió el aviso a las 18.54 horas de este martes. Los afectados indicaron que estaban en la zona del pico Carralina y que se habían desorientado por la niebla.

Se movilizó por tierra a los efectivos de Proaza y al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado. Posteriormente, estos últimos acudieron a la zona por tierra, pero los afectados fueron localizados ilesos por los tres efectivos de Proaza.

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Los bomberos los encontraron a las 21.51 horas y los acompañaron hasta su vehículo que estaba estacionado en Les Bobies.Llegaron a base a las 00.07 horas.

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