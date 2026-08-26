Santa Bárbara, con fábrica en Trubia, gana un 30% menos por plusvalías más bajas

Santa Bárbara Sistemas, filial española del gigante de la defensa estadounidense General Dynamics y con una fábrica de vehículos blindados en Trubia (Oviedo), obtuvo un beneficio neto de 74,65 millones de euros en 2025. Se trata de un desplome del 30,1% respecto a la cifra de 2024, cuando ganó casi 107 millones, según las cuentas de la compañía depositadas en el Registro Mercantil y a las que ha accedido "Europa Press".

Los resultados de Santa Bárbara se han visto afectados por la venta de acciones de sus participadas Bridge Systems –filial alemana de puentes militares– y el consorcio Tess Defence por 90 y 39 millones de euros en 2024 y 2025, respectivamente. Ambas operaciones generaron a Santa Bárbara sendas plusvalías de 83 y 38 millones de euros, según explica la propia compañía en su informe de resultados.

Sin contar con estas transacciones, el resultado neto del fabricante de vehículos militares alcanzaría los 24 millones en 2024 y los 37 millones en 2025, con una mejora del 54,1%.

Tess Defence es un consorcio empresarial formado por Indra, Santa Bárbara, la vasca Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Se trata de una alianza promovida por el Gobierno español para llevar a cabo programas de los sistemas terrestres del Ejército, principalmente el de los blindados 8x8 "Dragón", que se están fabricando en la planta de Trubia.

En junio de 2025, Indra elevó su participación en Tess Defence hasta el 51,01%. Esta operación reportó a Santa Bárbara unas plusvalías de 38 millones de euros. No obstante, dado que el año anterior había obtenido 83 millones por la venta de las acciones de Bridge Systems, el beneficio total de la filial de General Dynamics retrocedió en comparación.

Pero eso no significa que la actividad ordinaria de Santa Bárbara empeorara. En 2025 obtuvo una cifra de negocio de 266,7 millones de euros, un leve incremento del 0,4% respecto a 2024.

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La facturación de la empresa en España representó el 72% del total, con casi 191 millones de euros, un 4,3% más que en 2024. Los siguientes mercados fueron Reino Unido, donde facturó 40,3 millones de euros, un 47% menos que en 2024; y Letonia, país en el que las ventas alcanzaron los 29,79 millones gracias a un contrato de 84 blindados "Hunter" con el Ministerio de Defensa del país báltico.