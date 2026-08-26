Y después del histórico apagón solar del 12 de agosto... llega otro eclipse lunar: los mejores lugares para verlo este viernes de madrugada

Habrá que madrugar (o no acostarse) la próxima madrugada del viernes 28 de agosto. Y los asturianos que estén dispuestos a ello para contemplar el eclipse parcial de Luna de este viernes tendrán más posibilidades de disfrutar del fenómeno en el centro de la región, los Valles Mineros y el litoral oriental. Son las zonas para las que los modelos meteorológicos manejan ahora las mejores condiciones de observación, mientras que el Suroccidente, la Cordillera, los Picos de Europa y, en menor medida, la costa occidental presentan un mayor riesgo de nubosidad.

El eclipse llegará solo dieciséis días después del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto y será visible desde toda España. La fase parcial comenzará a las 4.34 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 6.13 y finalizará a las 7.52 horas, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). En el momento de máxima ocultación, la sombra de la Tierra cubrirá alrededor del 93% del disco lunar, por lo que se tratará de un eclipse parcial muy profundo. Para contemplarlo, a diferencia de un eclipse solar, no es necesario utilizar gafas ni ningún otro sistema de protección.

Eclipse lunar. / P. Horalek

El tiempo será, por tanto, el principal condicionante. Y por ahora las perspectivas son razonablemente buenas en buena parte del área central y oriental de Asturias. Ángel Gómez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Asturias, señala a LA NUEVA ESPAÑA que el modelo probabilista del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo apunta a que "es probable que a primera hora de la madrugada esté despejado o poco nuboso en el centro, los Valles Mineros y el litoral oriental".

En concreto, tanto en el centro y los Valles Mineros como en la costa oriental existe un 40% de probabilidad de cielo despejado y otro 20% de que esté poco nuboso. Es decir, seis de cada diez escenarios manejados por el modelo presentan una situación favorable en cuanto a la cobertura de nubes.

Peor escenario

Las perspectivas empeoran a medida que se avanza hacia el oeste y hacia la montaña. En el litoral occidental, la probabilidad de encontrar el cielo despejado es del 30% y la de que esté poco nuboso, del 15%. En la Cordillera y los Picos de Europa, esas posibilidades son del 20% en ambos casos. Y en el Suroccidente, el modelo ofrece un 30% de probabilidad de cielo despejado y un 10% de poco nuboso.

Precisamente estas dos últimas zonas son las que presentan el mayor riesgo de encontrarse un cielo completamente cubierto: un 45% en el Suroccidente y un 40% en la Cordillera y Picos de Europa. En la costa occidental el porcentaje baja al 35%, mientras que se queda en el 25% tanto en el centro y los Valles Mineros como en el litoral oriental.

La lluvia, en principio, no debería ser el principal problema. Entre las cinco y las ocho de la mañana, la probabilidad de acumular al menos un litro por metro cuadrado es de apenas un 15% en el centro, los Valles Mineros y el litoral oriental. Sube al 20% en la Cordillera, al 25% en la costa occidental y al 30% en el Suroccidente.

Existe incluso un escenario más optimista. El modelo de alta resolución Harmonie-Arome prevé cielos despejados en prácticamente toda Asturias hacia las seis de la mañana, salvo algunas nubes bajas en el Suroccidente, y no contempla precipitaciones. Gómez advierte, sin embargo, de que se trata de un único escenario y considera más adecuado atender al modelo probabilista europeo, que reúne 51 escenarios diferentes.

Posición de la Luna

Quienes quieran aprovechar las mejores condiciones deberán tener también en cuenta la posición de la Luna. En Oviedo, en el momento de máxima ocultación, estará apenas a unos 15 grados sobre el horizonte oeste-suroeste, por lo que resultará conveniente buscar un lugar con buena visibilidad hacia esa dirección y sin montañas, edificios o árboles que tapen el horizonte. Al final de la fase parcial, la Luna estará ya prácticamente poniéndose.