Tomé advierte que la llegada de las universidades privadas empieza a subir el precio de la vivienda en Asturias

Las primeras universidades privadas arrancarán este mes de septiembre su actividad en Asturias (la Nebrija lo hará en Avilés y la Alfonso X en Oviedo) y la diputada Covadonga Tomé advierte que su presencia ha empezado ya a afectar al mercado de la vivienda. Asegura que “muchos pisos han pasado a alquilarse por habitaciones, de forma temporal y con precios de hasta 800 euros por cuarto”. Fórmulas que “se están usando para evitar las leyes existentes en cuanto al alquiler vacacional”.

“En la actual negociación de la Ley de Vivienda insistimos en la necesidad de frenar el fraude en alquileres de temporada y por habitaciones con el objetivo de evitar que estos contratos se usen para esquivar la estabilidad del alquiler habitual”, explica Tomé. Asimismo, pide “que se obligue a portales inmobiliarios (Idealista, Fotocasa, Pisos.com...) a detallar si el anunciante es gran tenedor y exigir que los contratos justifiquen claramente la temporalidad”.

A su juicio, la falta de regulación del alquiler de habitaciones se ha convertido en “un incentivo para que rentistas y especuladores expulsen a inquilinos de toda la vida y desvíen los alquileres de uso residencial hacia el alquiler de habitaciones”. “Los inquilinos están desprotegidos mientras los especuladores se enriquecen cada día más”, afirma.

La diputada, y portavoz de Somos Asturies, recuerda que muchas de las universidades privadas son, a su vez, propiedad de fondos de inversión internacionales. Un ejemplo es la Universidad Alfonso X, que se instalará en Oviedo y que tiene en el fondo Cinven, propietario de Idealista, un gran inversor.

“Los mismos fondos buitre que antes fueron a por la vivienda, ahora van a por la educación”, critica Tomé, que exige al Gobierno asturiano que tome medidas frente a una situación que, dice, “solo beneficia a grandes empresas extranjeras”. En esta línea, reclama también una apuesta reforzada por la Universidad de Oviedo “y aumentar el número de plazas de la educación pública”.