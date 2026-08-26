Tres heridas, una de pronóstico reservado, al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico, a la altura de Villaviciosa

Tres mujeres resultaron heridas en una salida de vía de su turismo en la A-8, a la altura del punto kilométrico 359, sentido Galicia, en Villaviciosa. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), las heridad, una de las cuales tenía lesiones de pronóstico reservado, fueron evacuadas al Hospital de Cabueñes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20.48 horas de este martes. En la llamada inicial se indicaba que se había producido una colisión con tres personas atrapadas en un turismo. De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Villaviciosa, con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro, y a dos efectivos del parque de La Morgal, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a la excarcelación de la conductora del turismo accidentado. Las otras dos ocupantes del vehículo salieron del mismo con la ayuda del personal sanitario movilizado por el SAMU.

Tras finalizar la intervención, los bomberos retiraron de la zona de regreso a base a las 22.05 horas.

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La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU que activó la ambulancia de soporte vital básico y el médico de Villaviciosa y la ambulancia de soporte vital básico y la UVI Móvil de Gijón, y al servicio de mantenimiento de la vía.