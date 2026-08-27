El Acuartelamiento Cabo Noval, pilar fundamental del Rallye Princesa

El próximo jueves 10 de septiembre dará comienzo una nueva edición del Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo con su carismática salida protocolaria en la Calle Uria de la capital. Un acto que congrega a miles de aficionados y que precede al arranque de los tramos cronometrados, que en este 2026 volverán a adentrarse, en dos ocasiones, en el interior del Acuartelamiento Cabo Noval.

Tras el visto bueno del Ministerio de Defensa y del Coronel Jefe del regimiento de infantería Príncipe N3 José Miguel Garcés, los pilotos del Supercampeonato de España de Rallyes podrán volver a disfrutar de dos pasadas por un tramo de casi 15 kilómetros que transcurre por un paraje espectacular.

"Es un campo de maniobras muy boscoso con 11.000 hectáreas y el Ejército de Tierra lo cede gustosamente al Rallye Princesa de Asturias. Esta será la tercera ocasión, la segunda seguida, en que tendremos el honor y privilegio de contar con la prueba en el Acuartelamiento", explicó José Miguel Garcés.

El Coronel José Miguel Garcés y el Cabo Mayor Gamarra junto al director del Rallye, Ulpiano Nosti. / Cedida a LNE

El Coronel Jefe también destacó el compromiso del Regimiento Príncipe N3 con el deporte: "Es un honor colaborar y fomentar la cultura del deporte. Aquí organizamos un trail de 13 kilómetros abierto a cualquier persona que quiera participar y también desarrollamos una carrera canina. De forma recurrente intentamos colaborar con la sociedad civil".

En este 2026 el tramo contará con novedades respecto a las otras ediciones y habrá más de dos kilómetros inéditos para los pilotos. Además el propio recorrido en sí será muy diferente a lo ya visto, pero lo que no cambia es la facilidad de acceso para el público: el tramo cuenta con zonas para que cualquiera persona pueda acudir a ver un espacio único en España y disfrutar de la acción del SCER.

"Es uno de los tramos más importantes del Rallye Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo por ubicación y colaboración del propio Acuertelamiento. Es importante destacar esa predisposición que tienen. Son instalaciones únicas y ojalá podamos seguir haciendo tramos aquí, pero con variantes para no repetir", comentó Ulpiano Nosti, director de carrera de la prueba.

Daniel Alonso y Sergio Fernández en el Acuertelamiento Cabo Noval. / Cedida a LNE

"Es un lujo y un orgullo poder disponer de estas instalaciones. Desde el Acuartelamiento Cabo Noval entienden nuestras necesidades y su predisposición es máxima. Desde el primer momento ha sido nuestra casa y tenemos que estar a la altura del esfuerzo que hace el Regimiento Príncipe N3", añadió Ulpiano.

Aunque por normativa del Supercampeonato de España de Rallyes aún no se puede desvelar cómo será el trazado, sí se puede confirmar que se disputará a lo largo del sábado 12 de septiembre y pronto se podrá consultar el horario en la web y redes sociales del Princesa.

Para este 2026 la prueba contará con 10 tramos y más de 130 kilómetros cronometrados que, además de por el Acuartelamiento Cabo Noval, volverán a transcurrir por concejos tan importantes como Valdés o Llanera.