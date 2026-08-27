Adiós al hórreo centenario del Molín del Pielgo: el tornado se lleva por delante la histórica construcción de Antromero
"Esto es de no creer", clama el inquilino, Álvaro Prendes, que presenció cómo el vendaval levantó parte del tejado de su casa y una cuadra
"Es de no creer". Álvaro Prendes, inquilino del conocido Molín del Pielgo, un conjunto de construcciones de más de un siglo en Antromero (Gozón), justo en la frontera con Carreño, se echa las manos a la cabeza al ver cómo quedó todo tras el paso de lo que los vecinos identificaron como un tornado en la tarde de este jueves.
Fue alrededor de las cuatro de la tarde cuando el vendaval se desató en la localidad gozoniega, que sufrió severos daños en casas, invernaderos, tendidos eléctricos y árboles. En cuestión de pocos minutos "medio pueblo quedó arrasado", relatan los testigos.
Prendes presenció absorto el paso del tornado, que se originó en la zona de las piscinas, cuyo tejado quedó prácticamente destrozado. Según relata, el tornado siguió hacia el mar y en su camino se llevó por delante varios eucaliptos. Pero al entrar en la ensenada de Antromero dio la vuelta y se dirigó al Molín. No hubo piedad con el hórreo de este conjunto etnográfico, del que quedaron en pie a duras penas las escaleras y pegollos de piedra. El resto está completamente destrozado al caer encima dos robles centenarios.
El tornado fue presenciado desde varios puntos en los alrededores de Antromero, donde concentró toda su virulencia.
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