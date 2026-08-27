Agenda: qué hacer en Asturias hoy jueves 27 de agosto de 2026

Oviedo

«Kumen» representa «Los cuernos de Don Friolera» en el Filarmónica

El Festival de Tteatro Amateur, Memorial José Antonio Lobato, acoge una nueva sesión en el teatro Filarmónica de Oviedo. En esta ocasión la compañía de teatro «Kumen» interpretará la comedia de Ramón del Valle Inclán «Los cuernos de Don Friolera», dirigida por José Ramón López Menéndez. En la obra se narra la historia de como el teniente Astete –Don Friolera–, recibe un anónimo avisándole de que su mujer le engaña. Vuelto loco por los celos que siente de su frívola mujer, doña Loreta, tentada por un chulapo de medias tintas y vecino, el barbero Pachequín, e instigado por un malintencionado vecindario, trama tomar venganza. La actuación tendrá lugar a las 19.00 horas con un precio de 5 euros hasta llenar el aforo.

Sesión del ciclo «Bailes del Bombé»

El quiosco del Bombé, situado en el paseo homónimo, acoge a las 19.00 horas una nueva sesión delciclo «Bailes del Bombé» en el que la banda de gaitas «Ciudad de Oviedo» pondrá la música.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina», una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Espectáculo para niños en La Manjoya

A las 19.00 horas el barrio ovetense acoge una sesión del espectáculo «Ambarino o el color de la sidra». Una función para toda la familia de la compañía Hipnótica Circo-Teatro.

Concierto de «Infección» en Kuivi almacenes

Kuivi almacenes (calle Almacenes Industriales, 40) acoge a las 22.00 horas un concierto de «Infección», una banda de hardcorep punk surgida en 2011 en el occidente de Asturias. Desde entonces han realizado varias giras, dando más de un centenar de conciertos y publicado dos álbumes de estudio.

Mercadillo del Fontán

Los jueves se celebra el habitual mercado semanal en la ciudad de Oviedo. Este mercadillo, estará instalado en la Plaza 19 de octubre, situada junto al conocido mercado el Fontán. El recinto permanecerá abierto al público en horario de mañana, desde las 9.00 hasta las 15.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 120 puestos de venta ambulante habilitados.

Exposición de 60 obras de arte en la sala del Sabadell

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición «Madre Asturias», con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Exposición «Vestigios de pintura» en Postigo Abierto

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición «Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito». Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado. Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Gijón

Hípica en Las Mestas

Hoy será el segundo día del 83.º Concurso Hípico Internacional CSI YH1* CSI 2* CSI 4* , que hasta el 30 de agosto se desarrolla en el complejo deportivo de Las Mestas.

Mercadín de la sidra en los Jardines de la Reina

Sigue hoy la 35.º edición de la Fiesta de la Sidra Natural, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 23.00 horas.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 inaugura hoy su XIII edición, a partir de las 19.00 horas. A las 20.00 horas se realizará la inauguración oficial. La plaza de toros El Bibio se llenará hasta el 6 de septiembre de ambiente bávaro con 13 casetasy amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

Festival «Peor... ¡Imposible!» en el Antiguo Instituto

La vigésima séptima edición del festival de cine «Peor... ¡Imposible!» sigue hoy en el Antiguo Instituto con la proyeccion, a las 16.00 horas, de «Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein» (México 1973), de Miguel M. Delgado; a las 18.00 horas se proyecta «Robowar»_(Italia 1988) de Bruno Mattei, seguido de la mesa redonda «Cacharros desbaratados» y la proyección de «La galaxia del terror» (EE.UU. 1981), de Bruce D. Clark. A las 22.30 horas habrá una proyección sorpresa.

«Noches mágicas» en el Botánico

Hoy siguen los pases de las «Noches mágicas» del Botánico del verano 2026. Un viaje en el que se mezcla la creación artística con la contemplación y disfrute directo del Jardín Botánico. El espectáculo es al aire libre y se recorre el Jardín durante la noche por lo que se recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada (y algo de abrigo). El primer pase es a las 22.00 horas y el segundo a las 23.30. En el caso de inclemencias meteorológicas se podrá ver el espectáculo mitológico «El beso de la Serena».

Actuaciones de «Arte en la Calle»

A las 20.00 horas, en el escenario de Begoña, actúa hoy «Tangerine», con su propuesta de rock y metal. El grupo hace versiones de canciones populares de rock en ingles de los 70’s/80’s/90’s.

Visita comentada a la exposición de fotos del Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies ofrece hoy, a las 17.00 horas, una nueva visita comentada de la exposición «Vidas de un mismo tiempo. Fotografía social de Mario Pascual (1959-1970)».

Visitas guiadas a la Laboral y subida a la torre mirador

Del 1 de julio al 8 de septiembre de 2026, todos los días, a las 10.30, 13.00 y 17.00 horas hay visitadas guiadas a la Laboral, con una duración de 75 minutos y que incluye la subida a la torre. El precio general es de 6 euros. Además, se ofrece también una subida al Mirador de la Torre todos los días a las 12.00, 18.30 y 19.00 horas. El precio de esta única entrada es de 2,5 euros.

Visita comentada al Museo Evaristo Valle

«Los Jueves al Museo» ofrece hoy otra oportunidad de descubrir los Jardines de la Fundación Museo Evaristo Valle con la guia de Noelia Velasco de la Torre, especialista de naturaleza, monitora forestal y fotógrafa. La visita tendrá lugar a las 18.00 horas.

Avilés y comarca

Fuegos artificiales

El paseo de la ría de Avilés acoge a las 0.00 horas el espectáculo pirotécnico «Naturaleza», diseñado por la fábrica ourensana Xaraiva, con 21 minutos de duración, fuegos acuáticos y referencias a la bandera local y a la Bienal Climática.

Mercado Franco de Alcabala

El casco histórico acoge de 11.00 a 1.00 horas la recreación del mercado concedido a la villa por los Reyes Católicos, con más de un centenar de puestos en las calles y plazas de Ferrería, Carlos Lobo, La Muralla, Camposagrado y La Fruta.

Feria de San Agustín

La pista de La Exposición, el parque de Las Meanas y el parque del Muelle abren a las 17.00 horas el espacio ferial de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles.

Espacio Nintendo

La plaza de Domingo Álvarez Acebal acoge desde las 17.00 horas el Espacio Nintendo, una propuesta gratuita de juegos interactivos dirigida a públicos de todas las edades dentro de las fiestas de San Agustín.

Verbena en La Exposición

La pista de La Exposición acoge las actuaciones de las orquestas «París de Noia» y «Panorama». «París de Noia» ofrece pases a las 21.30 y 2.30 horas, y «Panorama» actúa a las 0.30 y 3.30 horas.

Música en Palacio Valdés

El «Veranín de Art Street» lleva a la calle Palacio Valdés, a las 20.00 horas, al músico Viti Gutiérrez, con un repertorio que incluye temas de «Dire Straits», «Pink Floyd», Eric Clapton, Lou Reed, Springsteen, Dylan y Sabina.

Juegos en Ferrera

El parque Ferrera ofrece de 11.00 a 14.00 horas, junto al quiosco de la música, una nueva sesión de «Ferrera Jugón», con juegos de mesa, dinámicas cooperativas, retos de escape y propuestas de movimiento, sin necesidad de inscripción.

Parquelandia

El patio del colegio público Quirinal ofrece de 16.30 a 19.30 horas el último día de «Parquelandia», un espacio infantil gratuito con hinchables, ludoteca y juegos tradicionales para niños de entre 5 y 12 años.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés acoge salidas en barco por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. El paseo dura una hora, cuesta 8 euros y está reservado a mayores de cuatro años.

Las Cuencas

Fiestas de Rioseco

Comienzan las fiestas de San Ginés en Rioseco (Sobrescobio). A las 18.00 horas se iniciará el maratón de parchís, y a las 19.00 horas, el de tute. Habrá pincheo para los participantes.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Muestra con imágenes de naturaleza en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño (Langreo) alberga hasta el 30 de agosto la muestra «Pequeños mundos, grandes tesoros de la naturaleza», con imágenes de animales y plantas, tomadas por el fotógrafo Juan Carlos Rodríguez, «Daichi».

«Emovere», fotografía en Riaño

Las fotógrafa Encarnación González y Floragenia exponen su trabajo en la muestra «Emovere», que puede verse hasta el 31 de agosto en la Casa de Cultura Federico García Lorca de Riaño (Langreo).

Parque acuático en Laviana

El área recreativa de La Chalana, en Laviana, acoge hasta el viernes 28 de agosto un gran parque acuático hinchable, compuesto por dos hinchables gigantes, cuatro hinchables de agua y un deslizador. La actividad es gratuita. El horario para niños y jóvenes es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Hoy jueves, además, de 20.00 a 21. 00 horas hay sesión para adultos. Además, para llegar hasta la zona de La Chalana hay un tren turístico, con salida desde la zona del intercambiador de transporte, en el centro de la Pola.

Centro

Jorge Bedoya protagonizará la segunda velada de la XXXIX Muestra de Teatro de Lugones

El Centro Polivalente Integrado acoge la tercera jornada de la XXXIX Muestra de Teatro de Lugones a las 20.00 horas. El ovetense Jorge Bedoya protagonizará la velada con «El piano de Pandora», una propuesta escénica que fusiona música, humor y recursos teatrales. Las entradas generales cuestan 9 euros y están disponibles online o en taquilla. Además, se ofrece una tarifa reducida de 6,75 euros para estudiantes y jóvenes desempleados menores de 24 años, de venta exclusiva presencial. La taquilla abrirá una hora antes de la función.

Fiestas de Santa Isabel en Lugones

Las fiestas de Santa Isabel en Lugones ofrecen una tarde de tradición y convivencia. A las 20.00 horas, la plaza de Europa será el escenario del esperado Campeonato de parchís y tute. Las inscripciones se realizarán de forma presencial a partir de las 19.00 horas, con plazas limitadas.

Cine de verano en Quintes (Villaviciosa)

La localidad de Quintes acogerá una nueva sesión de su «Cine de verano en familia». La proyección, organizada por la Sociedad Cultural Recreativa Clarín, tendrá lugar a las 21.00 horas en la pista del Colegio de Quintes. En esta ocasión, la cartelera ofrece la película de animación infantil «Zootrópolis 2». El acceso al recinto cuenta con entrada totalmente gratuita, consolidando una excelente alternativa de ocio cultural y accesible para despedir los últimos compases del verano en comunidad.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Oriente

Curso «Diásporas y Fronteras» en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge la segunda jornada del 25º curso «Diásporas y Fronteras». A las 19.30 horas, la profesora Begoña Camblor Pandiella de la Universidad de Oviedo impartirá la conferencia «Aurora de Albornoz y la España ausente». Para asistir a esta cita académica es necesaria la inscripción previa contactando al correo electrónico habilitado por el Ayuntamiento. Una oportunidad excelente para profundizar y reflexionar sobre la literatura, la memoria y el exilio asturiano.

Teatro «El soldado fanfarrón» en Llanes

El casino de Llanes acogerá la comedia teatral «El soldado fanfarrón», a cargo de MDM Producciones. La obra narra los divertidos enredos de un astuto criado para liberar a una joven cautiva por un militar extremadamente vanidoso. Mentiras, disfraces y un ritmo trepidante garantizan las carcajadas en esta historia donde el ingenio vence a la fuerza bruta. Para facilitar la asistencia del público, la organización ha programado un doble pase a las 19:30 y a las 22:00 horas.

Concierto gratuito en de «La chica Almodóvar» en Ribadesella

El ciclo «Música en la calle» de Ribadesella continúa su programación estival. A partir de las 20.30 horas, la plaza Reina María Cristina se llenará de ritmo con la actuación en directo de La Chica Almodóvar. Este concierto, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad, cuenta con entrada totalmente libre y gratuita para el público. Supone una oportunidad inmejorable para disfrutar del ambiente festivo y musical al aire libre en uno de los rincones más céntricos de la villa.

Actuación musical del dúo «Nela y Diego» en Cangas de Onís

El ciclo estival «Verano en la calle» de Cangas de Onís continúa su programación. A las 21.00 horas, el parque municipal acogerá la actuación en directo de «Nela y Diego». Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento cangués y la red Asturies Cultura en Rede, ofrece una fantástica velada al aire libre, consolidando una variada oferta de ocio cultural ideal para disfrutar de las cálidas noches de agosto en la comarca oriental.

Mercado nocturno «L’Agostiellu» en Infiesto (Piloña)

Infiesto acoge la última jornada de «L’Agostiellu», su popular mercado nocturno. A partir de las 20.00 horas, la capital piloñesa se llenará de ambiente estival con multitud de puestos de ropa, complementos y artesanía. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Piloña, ofrece una propuesta integral de ocio al aire libre que incluye gastronomía, entretenimiento infantil y música en directo. Una cita ineludible para apoyar el comercio local y disfrutar de las noches de la comarca oriental.

Mercado en Arenas de Cabrales

Como cada jueves, se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Arenas en Cabrales. Este pequeño mercadillo, de carácter generalista y activo durante todo el año, estará instalado en la Calle del parque. El horario de apertura al público será durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Colombres

Como cada jueves, se celebra el tradicional mercado semanal en Colombres, capital del concejo de Ribadedeva. El mercadillo, de carácter generalista, estará instalado en la céntrica plaza Manuel Ibáñez durante la franja matinal, concretamente en horario de 8.00 a 14.00 horas. Los visitantes que se acerquen tendrán la oportunidad de recorrer los 20 puestos que conforman este espacio de venta ambulante.fringilla faucibus libero, tin

Occidente

Inauguración de Campomar en Tapia

La programación de la Feria Campomar, en Tapia, comienza a las 12.00 horas con la visita guiada a la finca «El Cabillón», tras la que se podrán adquirir productos de la misma. Más tarde, a las 12.30 horas, comenzará el primer pase del taller infantil Vallelongo en el que habrá un obrador de quesos (el segundo pase será a las 16.00 horas). A las 17.00 horas, Luis Alberto López Ramos hará una visita guiada a una pomarada en Acevedo. Más tarde se inaugura oficialmente la XXXIII Feria Campomar. A las 19.00 horas, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el acto institucional de apertura, amenizado por la banda de gaitas «Marino-Tapiega», seguido del recorrido por los stands. La jornada culminará a las 22.00 horas en la carpa de la plaza de la Iglesia con el concierto gratuito de «Bacotexo», una banda local que interpreta temas de rock cantados íntegramente en eonaviego.

Fiestas de la Regalina en Cadavedo

Arrancan los actos de La Regalina en Cadavedo, emblemática fiesta declarada de Interés Turístico. La programación se inaugura con un encuentro de carácter religioso: a las 19.30 horas se celebrará la misa de triduo en honor a la Virgen de la Regalina en la iglesia parroquial de la localidad. Esta ceremonia marcará el inicio oficial de seis días de intensas celebraciones, organizadas por la Sociedad Popular y Cultural La Regalina, que combinarán devoción, folclore y romería tradicional en el occidente asturiano.

Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad en Navelgas (Tineo)

Las Fiestas de La Caridad de Navelgas celebran el «Día del Niño y del Jubilado». La jornada arranca a las 12.00 horas con pintura en la calle, seguida por el desfile de cabezudos a las 16.30 e hinchables con fiesta de la espuma a las 17.00. A las 20.00, los mayores disfrutarán de la actuación de Alicia y sus teclados. El día culminará a las 21.00 con una cena en el restaurante Casa Nieto.

Fiesta de San Antonio en Belmonte de Miranda

La localidad de Belmonte da el pistoletazo de salida a su programación festiva con una singular «Noche de juegos». A las 18.00 horas, el centro Sociocultural albergará un campeonato de parchís que incluirá un pinchoteo para los asistentes. Posteriormente, a las 21.30 horas, el misterio y la diversión tomarán el relevo con un juego de «Cluedo» que recorrerá las distintas calles de la villa. Una original propuesta lúdica y participativa como antesala a los días grandes de celebración.

XXXVI Semana Cultural en Barres (Castropol)

Se celebra el «Día del teatro». A las 21.00 horas, el recinto del campo de fútbol acogerá la representación de la obra «Doña Clara». La puesta en escena correrá a cargo del colectivo cultural Ollomao, agrupación procedente de la vecina localidad lucense de Barreiros.

CICADE en Vegadeo

El festival CICADE (Cine Independiente y Canción de Autor del Eo) de Vegadeo celebra su segunda jornada. A las 19.30 horas, la Casa de Cultura acogerá la sesión audiovisual con las proyecciones de «Gasolina» (Jesús García Díaz) y «360 curvas» (Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández). Posteriormente, a las 21.00 horas y en el mismo recinto, el apartado musical tomará el relevo con la actuación en directo de Macavera. Una excelente alternativa cultural para disfrutar del arte independiente en el occidente de la región.

Mercado en Tineo

Como cada jueves se celebra el tradicional mercado semanal en la localidad de Tineo. El mercadillo, de carácter generalista, estará ubicado a lo largo de la avenida del Conde Campomanes. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas.

Mercado en Navia

Se celebra el habitual mercado semanal en la localidad de Navia. Este mercadillo, de carácter generalista, estará instalado a lo largo de la avenida Dársena. El recinto abrirá al público durante la franja matinal, concretamente desde las 9.00 hasta las 14.00 horas. Quienes se acerquen tendrán la oportunidad de pasear y realizar sus compras a través de los 60 puestos de venta ambulante habilitados para esta jornada.

«50 años de carteles de Puerto de Vega»

Noticias relacionadas

La Casa de Cultura de Puerto de Vega ya acoge, hasta el próximo 6 de septiembre, la exposición «50 años de carteles de Puerto de Vega”». La muestra, abierta diariamente de 20.00 a 22.00 horas, exhibe la excelente colección de Manuel R. Fernández Méndez.