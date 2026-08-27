Asturias, bálsamo para los niños huérfanos de Ucrania: apicultura, playa y caricias a los animales de la granja

Polina ha aprendido a hacer velas. Kateryna y María se lo han pasado estupendamente en la tirolina. Daryna y Mikhailo disfrutaron en la granja con los animales, entre ellos los conejos, con los que no escatimaron mimos. Ellos y el resto de sus amigos han disfrutado estos días en un campamento en la granja-escuela «Ría del Eo» en Castropol. Cientos de niños han pasado este verano por las instalaciones, pero la estancia de este grupo ha sido especial.

Niños ucranianos de campamento de verano en Asturias con la Asociación Viche / K. P. / LNE

Porque más allá de las muchas y divertidas actividades que ofrece la granja escuela, en su caso esto no solo ha servido para disfrutar unos días en verano, sino para tratar de desconectar de la cruda realidad que viven en sus hogares. Son un total de 34 niños procedentes de Ucrania y han recalado en Asturias gracias a la Asociación Viche, que organiza programas de apoyo infantil durante la guerra en la que vive inmerso el país desde la invasión rusa en febrero de 2022.

Un taller de apicultura. / K. P.

El grupo tiene previsto irse este mismo viernes 28 de agosto de Asturias después de una intensa y animada semana en la que no ha faltado de nada: juegos, talleres de apicultura o velas, gynkanas, excursiones por la zona como a Tapia, salidas a la playa, veladas nocturnas... Lo típico de un campamento de verano pero que en su caso es todo un bálsamo. Son niños huérfanos, hijos de militares fallecidos en el frente, prisioneros de guerra, desaparecidos en combate o heridos. Como relata la diputada Liidia Lazareva, que los ha acompañado junto a la coordinadora de Viche, Krystina Pechena, «están continuamente en búnkers, en refugios, metidos todo el día. Casi no tienen educación. Mientras el padre está en el frente, la familia vive solo pendiente de eso. Y si por desgracia mueren, es una tragedia enorme para la familia. En al menos un año no pueden levantar la cabeza».

Krystina Pechena y Liidia Lazareva. / Irma Collín

Una semana en Asturias no sirve para olvidar a los suyos ni tampoco para cerrar heridas, pero sí para aliviar el sufrimiento y desconectar un poco. El grupo procede de la región de Kiev, algunos de ciudades que fueron ocupadas por los rusos, como Bucha, donde hubo masacres por parte de las tropas rusas. Otros son del frente, de la región de Donetsk, de la que fueron evacuados.

Niños ucranianos de campamento de verano en Asturias con la Asociación Viche, en la playa. / K. P. / LNE

En Asturias han recalado a través de Viche, con el apoyo del Ministerio de Defensa de España y la administración de la Región de Kiev. El largo viaje que emprendieron el pasado 21 de agosto para recalar en Castropol lo harán ahora de vuelta para reencontrarse con sus familiares y retomar su vida cotidiana. En unos días tocará la vuelta al colegio como harán cientos de miles de niños europeos, pero en el caso de los de Ucrania no será un regreso a las aulas en paz, sino marcado por una guerra cruel que a muchos les ha arrebatado a sus padres. Los que han disfrutado de este verano en Asturias tendrán en los recuerdos de este verano en la granja una vía de escape aunque sea a través de las fotos de su móvil.