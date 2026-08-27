Asturias respalda dar 25 millones a Ceuta y acoger menores migrantes en situación vulnerable, ante los que pide "responsabilidad"

El Gobierno de Asturias ha votado este jueves a favor de la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para reforzar la atención a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma y ha trasladado su disposición a colaborar en las soluciones que se acuerden en las próximas reuniones entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido además que la primera opción sea la reagrupación familiar y ha reclamado “responsabilidad” en los discursos institucionales ante una situación que calificó de excepcional.

“Desde el Gobierno de Asturias hemos votado favorablemente en esa transferencia al Gobierno de España de 25 millones a Ceuta para reforzar la atención de los niños y de las niñas que se encuentran allí”, ha explicado Llamedo tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La vicepresidenta ha añadido que el Principado trasladó también “la solidaridad del Gobierno de Asturias con Ceuta y con la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma”.

La reunión se ha celebrado después de la llegada masiva de migrantes a Ceuta del pasado 30 de julio y ha estado marcada por la ausencia de representantes de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, en los que Vox forma parte de los ejecutivos autonómicos. Las tres comunidades habían comunicado previamente su rechazo a participar en cualquier distribución de menores desde la ciudad autónoma.

Llamedo ha incidido en que la prioridad debe ser garantizar los derechos de los menores. “Creemos que es fundamental garantizar la protección y el interés de estos niños y niñas”, ha afirmado. Según ha explicado, el Gobierno central trasladó a las comunidades que “la primera opción es esa reagrupación familiar con sus familias en los países de origen”.

La vicepresidenta ha precisado, no obstante, que ese procedimiento presenta dificultades en determinados casos. “Tienen ciertas dificultades y, a partir de ahí, se articularán todas las medidas”, ha dicho sobre las posibles alternativas que deberán estudiarse si la reagrupación no puede llevarse a cabo.

Una nueva reunión para concretar la acogida

La Conferencia Sectorial ha abordado principalmente el respaldo económico a Ceuta, mientras que las posibles fórmulas para atender a los menores quedaron pendientes de una nueva convocatoria.

“En esta comisión sectorial se ha abordado ese refuerzo, ese apoyo al Gobierno de Ceuta para dar respuesta”, ha declarado Llamedo, quien ha explicado que las administraciones quedaron “emplazadas a una próxima comisión sectorial” en la que podrá conocerse con mayor detalle la situación.

Según la vicepresidenta, esa cita permitirá “escuchar al Gobierno de Ceuta con detenimiento” y analizar tanto sus necesidades como “las propuestas que hace el Gobierno de España para esa posible acogida por parte de las comunidades autónomas, entidades especializadas u otras fórmulas”.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja, entre otras posibilidades, en la derivación a la Península de unas 500 niñas consideradas especialmente vulnerables, además de otras fórmulas de acogida que no impliquen necesariamente el traslado de la tutela a las comunidades autónomas.

Llamedo ha señalado que todas las alternativas deberán estudiarse de manera coordinada. Se trata, ha dicho, de fórmulas “que habrá que analizar de manera conjunta con otras comunidades autónomas” y ha recordado que Asturias cuenta “con experiencia también en esta cuestión”.

“Alejarnos de seguir alimentando el odio”

La vicepresidenta ha dedicado también parte de sus valoraciones a reclamar prudencia en el debate político sobre la llegada de menores migrantes.

“Hemos hecho una reflexión también sobre la necesidad de la responsabilidad, no solo de la solidaridad, sino de la responsabilidad también en los discursos institucionales”, afirmó. Llamedo ha pedido “alejarnos de seguir alimentando el odio, de seguir alimentando el rechazo en una situación tan excepcional como esta”.

La responsable autonómica ha destacado, además, la preocupación trasladada por el Gobierno de España respecto a las más de 500 niñas "como una especial vulnerabilidad”. Llamedo ha añadido que esta situación “no solo la ha destacado el Gobierno”, sino que “ya hay organismos internacionales poniendo el acento en la situación de estas niñas”, una realidad que, según ha subrayado, “requiere de una urgencia”.

El asunto deberá abordarse con mayor profundidad en la próxima reunión. “No hemos podido abordarlo en detalle en esta porque ha habido comunidades autónomas que no han querido incluir este punto en el orden del día”, ha explicado la vicepresidenta.

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Llamedo ha criticado asimismo la posición adoptada por Aragón, Extremadura y Castilla y León. La vicepresidenta contrapuso esa postura a una situación que, afirmó, “requiere de colaboración” y “requiere de trabajo conjunto entre las administraciones”, y ha señalado expresamente a las comunidades “que están gobernadas por el Partido Popular y Vox” y que, según indicó, “se han negado a participar de este reparto de fondos para seguir apoyando y colaborando con el Gobierno de Ceuta”.