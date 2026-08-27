Barbón aprieta por la llegada de los trenes de cercanías y clama por el Huerna: "Estoy convencido que pronto veremos el fin del peaje"

Adrián Barbón, presidente del Principado, valoró esta mañana, antes de clausurar los cursos de La Granda, los dos asuntos de actualidad que atañen a las infraestructuras asturianas: el estado de la autopista del Huerna (AP-66) y los nuevos trenes de cercanías pendientes de llegar a la región y a Cantabria.

La comunidad vecina, donde gobierna el PP, ha elevado la voz contra el Ministerio de Transportes, exigiendo un "calendario detallado" en la entrega de los convoyes. Renfe, englobada en el Ministerio, guarda silencio. Ya hay un tren haciendo pruebas en un circuito cerrado y pronto habrá otros dos.

"La petición razonable es que vayan intercalando las llegadas (entre las dos regiones). La fabricación es lenta y compleja", destacó Barbón, que aseguró que el Principado está "en contacto permanente con el Ministerio por ese asunto" y recordó la gratuidad del servicio mientras no lleguen las nuevas unidades.

Barbón también volvió a hablar sobre la autopista del Huerna (AP-66) y el enfrentamiento entre el Principado y el Ministerio de Óscar Puente, también del PSOE. El Presidente dio a entender que no habrá un encuentro directo con Puente para tratar el asunto del peaje, teniendo en cuenta que las posiciones están "definidas", pero dijo que las reuniones con el Gobierno, "no solo con él, sino con el conjunto de los Ministros, son habituales y permanentes".

"Los ciudadanos de Asturias estamos hartos de pagar el peaje. Pero ya no solo del peaje, es que encima pagamos el peaje y no recibimos el servicio por el que pagamos. Y esto la ciudadanía asturiana lo dice de forma transversal. Este es uno de los asuntos, le puedo asegurar, que mayor unanimidad despierta en la ciudadanía asturiana", indicó Barbón, que recordó que la prórroga del peaje fue una decisión del Gobierno de José María Aznar (PP).

"Estoy convencido que veremos el fin del peaje", destaca el Presidente

La Comisión Europea considera que aquella concesión es irregular y tiene abierto un procedimiento de infracción que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Vamos a utilizar todas las vías posibles y quiero decirlo alto y claro. Estoy convencido de que más pronto que tarde vamos a acabar con el peaje".

Barbón también habló sobre la posición de Adriana Lastra, delegada del Gobierno y representante del Ejecutivo central en la región. "Adriana juega un papel que es el siguiente, y hay que explicarlo porque a veces hay que hacer pedagogía. Adriana es la delegada del Gobierno de España en Asturias, es decir, es la voz del Gobierno de España en Asturias. Y ella, evidentemente, cumple su misión, no puede ser de otra manera. Yo cumplo la mía, que es ser presidente del Principado de Asturias, y por eso yo defiendo los intereses de Asturias frente a quien sea. Me da igual del signo político que sea, incluso de mi propio signo. Yo quisiera ver a otros políticos asturianos hacer lo mismo. Es decir, cuando les toca discrepar de Gobiernos de su mismo signo, incluso estando en la oposición, no discrepaban", indicó Barbón.

Preguntado sobre si hay conversaciones con Óscar Puente, dijo que "hablamos permanentemente con el Gobierno".