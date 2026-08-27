El Campu se reúne en torno a uno de sus símbolos

Este sábado, 29 de agosto, se celebra en El Campu un certamen especial, el del Quesu Casín DOP. Organizado por el Ayuntamiento de Caso, con la colaboración de la DOP Quesu Casín, el evento incluirá degustaciones, mercáu y, entre otros alicientes, la entrega a título póstumo del Casín de’Oru 2026 a María Digna Ovana, "Maruja de La Marea"

Cuando el reloj marque las 10.00 horas será el momento en que se comenzarán a recoger los platos y postres participantes en el concurso de cocina con quesu Casín DOP. El certamen se abrirá oficialmente media hora después: se habilitará el Espaciu Casín. Allí tendrán presencia la Quesería Ca Llechi, procedente de Pintueles, en Piloña; y la Quesería Redes, de El Campu. También estará operativo el Mercáu Tradicional, ocupado por más de 25 expositores.

Quesu Casín. / Cedida a LNE

A mediodía, comenzará la cata/maridaje de Quesu Casín y sidra DOP, que tendrá lugar en el interior del Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes. Por otro lado, los más pequeños podrán disfrutar de diferentes juegos tradicionales con Va de Verde y Azul.

A las 13.00 horas se celebrará el pregón y la consiguiente inauguración oficial del certamen. La periodista y escritora Aitana Castaño será la pregonera. Además, María Digna Ovana Lobeto, de Casa Maruja, será distinguida a título póstumo con el Casín d’Oru.

A las 13.30 horas, después de la entrega de premios del certamen, comenzará la degustación popular de Quesu Casín mayáu con sidra de hielo. Luego, alrededor de las 15.00 horas, se procederá a la clausura de la cita.

El Certamen del Quesu Casín es toda una celebración de Interés Turístico Regional. Estará presentado por el reportero de RTPA y Conexión Asturias Juan Luis Más y amenizado por la Bandina Latira! Otro de los alicientes del evento será poder disfrutar de una exposición colectiva de arte de la Asociación cultural EnRedes.

Toda la información en relación con el certamen se puede consultar en www.dopquesocasin.com.