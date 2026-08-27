El Campu se reúne en torno a uno de sus símbolos
El Certamen del Quesu Casín se celebra este sábado: incluirá concurso, degustaciones y Mercáu Tradicional y la entrega a título póstumo del Casín d'Oru a "Maruja de La Marea"
A. A.
Este sábado, 29 de agosto, se celebra en El Campu un certamen especial, el del Quesu Casín DOP. Organizado por el Ayuntamiento de Caso, con la colaboración de la DOP Quesu Casín, el evento incluirá degustaciones, mercáu y, entre otros alicientes, la entrega a título póstumo del Casín de’Oru 2026 a María Digna Ovana, "Maruja de La Marea"
Cuando el reloj marque las 10.00 horas será el momento en que se comenzarán a recoger los platos y postres participantes en el concurso de cocina con quesu Casín DOP. El certamen se abrirá oficialmente media hora después: se habilitará el Espaciu Casín. Allí tendrán presencia la Quesería Ca Llechi, procedente de Pintueles, en Piloña; y la Quesería Redes, de El Campu. También estará operativo el Mercáu Tradicional, ocupado por más de 25 expositores.
A mediodía, comenzará la cata/maridaje de Quesu Casín y sidra DOP, que tendrá lugar en el interior del Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes. Por otro lado, los más pequeños podrán disfrutar de diferentes juegos tradicionales con Va de Verde y Azul.
A las 13.00 horas se celebrará el pregón y la consiguiente inauguración oficial del certamen. La periodista y escritora Aitana Castaño será la pregonera. Además, María Digna Ovana Lobeto, de Casa Maruja, será distinguida a título póstumo con el Casín d’Oru.
A las 13.30 horas, después de la entrega de premios del certamen, comenzará la degustación popular de Quesu Casín mayáu con sidra de hielo. Luego, alrededor de las 15.00 horas, se procederá a la clausura de la cita.
El Certamen del Quesu Casín es toda una celebración de Interés Turístico Regional. Estará presentado por el reportero de RTPA y Conexión Asturias Juan Luis Más y amenizado por la Bandina Latira! Otro de los alicientes del evento será poder disfrutar de una exposición colectiva de arte de la Asociación cultural EnRedes.
Toda la información en relación con el certamen se puede consultar en www.dopquesocasin.com.
- La larga noche de decenas de viajeros asturianos, atrapados en el aeropuerto de Burdeos tras el desvío de su vuelo entre Roma y Asturias
- Asturias, bloqueada por el cierre total del Huerna
- Mabel Soto, cardióloga jefa en el HUCA: 'He atendido desde altísimos cargos políticos, como el expresidente Javier Fernández, a compañeros médicos, abogados... Para mí todas las profesiones son muy dignas y jamás hice diferencias
- La caída de una losa en El Negrón deja toda la noche cortada la autopista del Huerna
- Buen rollo, algún cachopo, la mejor música alternativa y 'todos los modernitos' de España: el festival Riverland coge ritmo en Arriondas
- El asesino de la guardia civil viajó unos días antes a Llanes para preparar el asalto al cuartel y buscar vías de escape
- Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
- La respuesta de Aucalsa a un camionero que se encontró el Huerna cerrado: 'Te sales por La Robla y si no llegáis, quédate a dormir donde puedas