La cantante asturiana que más veces versionó a Dolly Parton: "Tenía un par de bemoles por enfrentarse a algo tan masculino como era el country"

Dolly Parton fue mucho más que una de las grandes voces de la música country. Para la cantante asturiana Mina Longo, que la ha versioneado en muchas ocasiones, fue una artista con "un sello propio", una mujer capaz de abrirse camino en un mundo eminentemente masculino y, sobre todo, una intérprete que "se dejaba el alma en cada canción".

La noticia de su muerte ha hecho que Mina Longo vuelva la mirada hacia una artista a la que escucha desde su adolescencia. "Dolly Parton es historia de la música, es un icono y obviamente es una de las mujeres en las que cualquier cantante se fijaría", explica. Y destaca especialmente su capacidad para enfrentarse a un género dominado por hombres: "Como se suele decir, tiene un par de bemoles para haberse enfrentado a algo tan masculino como era el country y acabar haciendo historia en la música".

La asturiana, natural de Colunga, nunca pudo verla actuar en directo. Dolly Parton no llegó a actuar en España y tampoco tuvo la oportunidad de acudir a uno de sus conciertos en otro país. Aun así, su música sí llegó a su repertorio. Longo se animó con una de sus composiciones más conocidas, "I Will Always Love You", aunque decidió hacerlo a su manera y tomando como referencia la versión que popularizó Whitney Houston en la famosa película "El guardaespaldas".

"Country nunca me atreví a cantar porque lo respeto mucho", reconoce. Su acercamiento a Parton llegó, por tanto, a través de una canción que terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Pero detrás de aquella canción seguía estando la compositora estadounidense.

"Dolly Parton hizo un sello propio y a mí las personas que hacen un sello tan propio me encantan", señala Longo. En su opinión, una de las grandes virtudes de Parton estaba precisamente en su capacidad para transmitir. "Yo a Dolly Parton le veía el alma cuando cantaba. Y eso es muy importante para un intérprete, que su oyente llegue a sentir su alma".

Sin imitar a Dolly

A la hora de interpretar "I Will Always Love You", Longo tampoco intentó convertirse en Dolly Parton. "Dolly Parton y yo tenemos voces completamente diferentes", explica. La estadounidense tenía, a su juicio, "una voz mucho más angelical, mucho más aguda", mientras que la suya es "más gruesa y con más fuerza".

Por eso decidió llevar la canción a su propio terreno. "Yo lo único que hice fue interpretar la canción a mi estilo. Porque imitar está muy bien si eres una imitadora, pero como te digo, lo más importante para un artista creo que es tener tu sello propio. Siempre lo copié precisamente de ella".

La artista Mina Longo, durante una actuación. / Ángel González

Y si hay una canción de Parton que disfruta especialmente interpretando, esa es precisamente "I Will Always Love You". Recuerda además una de las historias que rodean al tema: Elvis Presley quiso grabarlo, pero pretendía quedarse con parte de los derechos. Parton se negó. "Dolly Parton en aquella época le dijo que no al rey, que era Elvis Presley. Muy heavy", recuerda entre risas. Para Mina Longo, aquella decisión resume perfectamente el carácter de la artista. "Parecía un angelito y yo creo que tenía las cosas muy claras y era una mujer de rompe y rasga", afirma. "Como a mí me gustan".

Su lado más humano

Su admiración por Parton, sin embargo, no se limita a sus canciones. Longo destaca también su personalidad y, especialmente, su faceta solidaria. "De ella todo. Su carácter, su forma de ser, su forma de hacer y sobre todo lo generosísima que fue siempre con los niños", explica. Recuerda las iniciativas educativas impulsadas por la cantante y su preocupación por facilitar el acceso de los niños a la lectura y a los estudios. "Tenía un corazón inmenso", resume.

Una personalidad que, para la asturiana, también explica parte del éxito de Parton. "Es muy difícil en aquellos años una mujer decirle a alguien tan importante como Elvis Presley decirle no", apunta. "Ella supo decir no, supo mantenerse en su sitio".

Por eso considera que su figura también trasciende la música. "Fue una mujer que hizo muchísimo por el feminismo", sostiene. "Yo creo que muchas mujeres la idolatramos también por su personalidad, no solo por su música".

Dolly, para siempre

Aunque el country no tenga en España el mismo peso que en Estados Unidos, Longo considera que Parton consiguió convertirse en una figura reconocible mucho más allá de su género. "Dolly Parton es conocida en todo el mundo", asegura. También destaca la conexión que mantuvo con generaciones más jóvenes, entre ellas la de Miley Cyrus, a quien Parton apadrinó artísticamente y con quien compartió diferentes proyectos. Para Longo, esa relación ayudó a que la música y la figura de Parton llegasen también a un público joven.

Ahora, tras su muerte, Longo cree que será difícil señalar una sola cosa que vaya a echarse de menos. "De Dolly Parton se va a echar de menos todo", afirma. Pero hay algo que, en su opinión, impedirá que desaparezca: sus canciones. "Tenemos ahí un legado muy importante que nos la recordará todos los días. Porque yo sigo escuchando su música y seguro que muchísima gente también".

Incluso considera que su fallecimiento puede llevar a nuevos oyentes hacia su obra. "A raíz de la muerte de algunos artistas, otras personas buscan su música y de repente descubren cosas y escuchando las letras se dan cuenta de la profundidad de ellas". Por eso, para Mina Longo, la despedida de Dolly Parton no es definitiva: "Yo creo que Dolly Parton no morirá nunca, mientras esté, por supuesto, en el corazón de todos nosotros".