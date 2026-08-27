Los colegio asturianos superarán este curso la barrera de los 10.000 profesores, aunque las matrículas siguen bajando: "Esta cifra no oculta las carencias de los centros"

El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina. El próximo 9 de septiembre todas las etapas volverán a las aulas con un incremento histórico de profesores: 548 plazas más, superando la barrera de los 10.000 docentes en Infantil, Primaria y Secundaria. La mayor parte del refuerzo se concentrará en las dos primeras etapas, con 440 maestros.

El aumento se producirá en un contexto de descenso del alumnado. Cada año se registra, según la Consejería de Educación, un 1,19% menos de estudiantes (unos 1.175) , lo que situaría la cifra, a falta de los datos de inicio de curso, en torno a los 97.500 alumnos. La contratación de casi 550 profesores responde a la reducción del horario lectivo pactada con los sindicatos en 2024 y que entrará en vigor este septiembre. En Infantil y Primaria, los maestros pasarán de 25 horas a 23 horas semanales de clase.

La primera adjudicación de interinos, publicada la semana pasada, asignó 3.194 puestos, por lo que el cómputo global de profesores superará los 13.000. Sin embargo, los sindicatos coinciden en que el aumento de efectivos no resuelve la inestabilidad de las plantillas.

UGT valora el incremento, aunque reclama avanzar en estabilidad. "Para cumplir el pacto Asturias Educa se necesitan muchos recursos humanos que ya están reflejados en los presupuestos de este año", explica Cristóbal Puente. El sindicato calcula que, contando interinos, se superarán los 13.400 docentes, pero insiste en que "lo que queremos es que esos profesores pasen a formar parte de la plantilla orgánica y no de la interinidad". Según UGT, la temporalidad ronda el 20%, frente al 8% que considera deseable.

ANPE aprecia "avances relevantes" en las 548 plazas, tanto para aplicar la reducción de jornada como para llevar a cabo el refuerzo en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje comprometido por el Principado. Su presidenta, Mariela Fernández, advierte, sin embargo, de problemas de planificación. "Todavía existen centros que comenzarán el curso con una dotación inferior a sus necesidades reales", señala. La segunda convocatoria de interinos se publicará el 9 de septiembre, por lo que "parte del profesorado se incorporará con las clases ya iniciadas", una situación que complicará la organización. "No podemos aceptar que los centros inicien el curso pendientes de futuras adjudicaciones", añade, y reclama disponer de todos los recursos "desde el primer día de clase".

CCOO sitúa la temporalidad entre los principales problemas estructurales. Borja Llorente recuerda que el proceso de estabilización de 2021 redujo los interinos de 3.700 a unos 1.800, pero "ahora ya volvemos a estar en 3.290". El sindicato estima que la interinidad supera el 25% y alerta de su impacto en los centros alejados de las zonas urbanas. "La mayor parte del profesorado sea personal interino porque no se sacan las plazas de oposición y acaba yendo la gente con menos puntos a sitios lejanos", explica, lo que perjudica la estabilida de las platillas y hace que resulte complicado sacar proyectos adelante.

En los mismos términos se manifiesta el sindicato Suatea que "celebra" que se supere la barrera de los 10.000 docentes, aunque considera que la cifra "no oculta las carencias". "El número de interinos confirma que la Consejería sigue abusando de la temporalidad y no está abordando las necesidades estructurales de la escuela pública asturiana", afirma Manuel Sastre. El sindicato advierte de que "las mejoras del pacto Asturias Educa no pueden hacerse a costa de retirar recursos que ya tenían los centros" y recuerda que Suatea ya votó contra la plantilla orgánica del curso 2026-2027. "La considerábamos insuficiente y viendo que a pocos días de empezar el curso hay centros sin todos los recursos que necesitan, no nos equivocábamos", lamenta.

Más críticos se muestran desde CSIF ante este arranque del curso. Su responsable de Educación, Jorge Caro, sostiene que "el balance sobre el inicio de curso no puede ser bueno" porque los equipos directivos aún desconocen si dispondrán de todo el personal necesario. "A día de hoy siguen sin saber si van a poder contar con la plantilla necesaria para comenzar el curso", afirma. También denuncia una "interinidad desmedida" y falta de transparencia, además del escaso margen de los adjudicatarios para organizar su incorporación. "Van a tener apenas tres días hábiles para buscar alojamiento o reorganizar sus vidas", concluye.