La Consejería de Educación renueva su estructura a pocos días del inicio de curso: cambios en "dos áreas estratégicas del sistema educativo"

Cambios en la Consejería de Educación. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves en una reunión extraordinaria el nombramiento de Francisco Laviana Corte como director general de Centros y Red 0-3 Años, y de María Antonio Vivanco González como directora general de Personal Docente. Dos relevos que, según el Principado, llevan para "reforzar la estructura directiva de la Consejería" e "impulsar los retos del sistema educativo asturiano".

Dos nombramientos celebrados por la Administración que asegura que permitirán "afrontar una nueva etapa en dos áreas estratégicas para el sistema educativo asturiano". Lo harán, subrayan desde Educación, desde "la experiencia, el conocimiento técnico y el compromiso con la mejora continua de la enseñanza pública, lo que garantiza la continuidad de los proyectos impulsados por la Consejería".

Francisco Laviana (La Llave, El Entrego, 1964) sustituye en el cargo a Paula Fernández León, a quien el Consejo de Gobierno agradece la "dedicación y los servicios prestados". Laviana es licenciado en filología Clásica Griega por la Universidad de Oviedo y funcionario del cuerpo de profesores de Educación Secundaria desde 1989.

Laviana estuvo vinculado, también, a la administración educativa, desempeñando funciones docentes y directivas en distintos centros, dirigió el Centro del Profesorado y Recursos de Avilés-Occidente y fue director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa entre 2015 y 2019. Hasta ahora ocupaba la jefatura del servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa.

María Antonia Vivanco (Avilés, 1965) releva a César González Prieto al frente de la Dirección General de Personal Docente. Licenciada en Filología Anglo-Germanica por la Universidad de Oviedo y funcionaria de carrera desde el curso 1989-1990, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el instituto de Pravia, donde ejerció como jefa de estudios y directora durante los últimos años. Asimismo, ha participado en órganos de evaluación y selección del ámbito educativo y ha coordinado diferentes proyectos de formación e innovación.

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El Ejecutivo "reconoce y agradece el trabajo desempeñado por César González Prieto durante su etapa en la dirección general".