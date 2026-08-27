Ni Matemáticas ni Psicología: los seis grados de la Universidad de Oviedo que tienen una nota de corte superior a 12

La quinta lista de admitidos en la Universidad de Oviedo ya es pública y mantiene en los puestos más altos las carreras que llevan encabezando el ránking desde la primera adjudicación. La más exigente vuelve a ser el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas que repite la nota de la lista anterior: un 13,00. Lo siguen el grado en Medicina, también con la misma puntuación (12,900), y Odontología (12,740). Ninguna de las tres ha cambiado su nota, ya que no han quedado plazas libres en las listas anteriores.

Sí han variado (aunque ligeramente) las carreras que las siguen. Biotecnología (12,466), Enfermería en Oviedo (12,260) y Enfermería en Gijón (12,067). Al igual que la última adjudicación, Fisioterapia sigue entre los grados más exigentes con un 11,770.

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Los estudiantes admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 27 de agosto al 3 de septiembre. La institución recuerda que quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. Además, es necesario renovar la solicitud en la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada.