Una fuerte borrasca atlántica barre Asturias y causa inundaciones en Avilés y Oviedo, y destrozos en Gozón y Carreño, no se sabe si por un tornado o un reventón húmedo

La entrada de una fuerte borrasca atlántica (sin nombre) en Asturias ha dejado importantes precipitaciones, en algunos momentos de granizo, en buena parte de la región, dejando inundaciones en calles y establecimientos de Avilés y Oviedo. En Antromero, Gozón, se registró un fenómeno infrecuente, caracterizado por un diluvio repentino y fuertes vientos, que causaron daños en las piscinas de la localidad.

El delegado de Aemet en Asturias, Ángel J. Gómez Peláez indicó que "la información disponible no nos permite saber aún si se trató de un tornado poco intenso o de un reventón húmedo". Y es que el evento, por estar muy localizado espacialmente y no tener AEMET estación meteorológica automática en Antromero, no ha sido detectado por los sistemas de observación de AEMET.

En la estación de Cabo Peñas se registraron 14.8 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos, 20.2 litros en una hora, mientras que la racha máxima registrada en esa zona costera fue de 27.7 kilómetros por hora. En este concejo y el vecino de Carreño, el fuerte viento tiró abajo árboles y causó daños en cierres de fincas e invernaderos. En Asturias se alcanzaron en la tarde de este jueves rachas de hasta 53 kilómetros por hora, en la la vega de Urriellu.

En Oviedo, las fuertes lluvias anegaron calles y establecimientos. Se acumularon hasta 18 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas, según mediciones de la Confederación Hidrográfica del Norte. Según la Agencia Estatal de Meterología (Aemet), la lluvia caída en apenas dos horas fue de casi 12 litros por metro cuadrado.

Con todo, es en el Suroccidente donde más lluvia se ha acumulado en las últimas 24 horas, hasta 23,5 litros por metro cuadrado en Allande, un cantidad importante aunque no preocupante. Los niveles de los ríos se mantuvieron en sus límites normales, a pesar de la precipitación.

Otro fenómeno ha sido el de los rayos. En tierra cayeron casi 70, mientras que en la costa ante la región hubo un centenar, en cualquier caso lejos del millar de descargadas registrado en la vecfina Galicia, la otra comunidad afectada por la borrasca atlática.

Noticias relacionadas

Para este viernes se espera cielo nuboso aumentando pronto a nuboso o cubierto con lluvias débiles y algunos chubascos disminuyendo de nuevo, al final de la tarde, a poco nuboso y cesando precipitaciones. Las temperaturas máximas irán en ascenso generalizado que puede ser puntualmente notable en el interior central y las mínimas bajarán en el oriente.