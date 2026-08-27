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El Gobierno de Castilla y León respalda a Asturias en su lucha contra el Huerna y estudia elevar un recurso

El Ejecutivo autonómico se alinea con Asturias y pide la eliminación del peaje por el mal estado de la vía y las obras

Por la izquierda, Adrián Barbón, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco

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Xuan Fernández

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El portavoz del gobierno autonómico de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró este jueves que la posición del Ejecutivo regional "coincidente" con la que tiene el Principado de Asturias en relación con la autopista del Huerna (AP-66) y pidió que se proceda a la eliminación del peaje de una autopista que, además "no está en condiciones".

"No sé si el hecho de que lo pidamos nosotros favorece que el ministro de Transportes nos pueda hacer algo de caso. El presidente de la Junta ha pedido una reunión con él, no hemos tenido la suerte de que nos reciba, tampoco nos invita a los actos institucionales. Estaría bien que, al menos, pudiera escuchar al Principado. Nosotros, en este caso, estamos del lado del Gobierno de Asturias", aseguró al ser preguntado por esta cuestión este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En Castilla y León gobierna un Ejecutivo de coalición de PP y Vox. El peaje de Huerna, además, está en territorio leonés. Carriedo afirmó que debe procederse a la eliminación de ese peaje en una autopista que "no está en las condiciones adecuadas que justifiquen ese cobro". El Huerna sufre varias obras que afectan a la circulación y el viernes pasado sufrió un "leve" desprendimiento en el túnel del Negrón.

El Gobierno asturiano autorizó a finales de julio la tramitación de una multa de 1,1 millones de euros a la concesionaria Aucalsa por infracción "muy grave" en materia de consumo, por cobrar todo el peaje sin prestar el servicio en toda su extensión, y por otra "grave" por una deficiente señalización de las obras, un expediente en el que se ha personado el Ministerio de Transportes.

Fernández Carriedo avanzó que la Junta de Castilla y León estudiará la posibilidad de abrir un proceso similar de reclamación económica a la concesionaria de la autopista, aunque recordó quien tiene la concesión con esta empresa es el gobierno, porque es una autopista de ámbito nacional.

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"Vamos a estudiar todas las formas y todas las fórmulas jurídicas para defender los intereses de Castilla y León en relación con el peaje de la autopista que nos comunica con Asturias y, por tanto, si viéramos un cauce dentro de las capacidades competenciales de la Junta de Castilla y León para presentar un recurso, lo haríamos", ha dicho.

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