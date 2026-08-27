El Gobierno vetará el centro digital de Salas si el 80% de su energía no es verde

El Gobierno de España pretende que todos los nuevos centros de datos que entren en operación en España –como el que se proyecta en Salas– estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la Unión Europea en el consumo de electricidad y de agua. Entre las demandas del Ejecutivo de Pedro Sánchez figura que el 80% de la electricidad que consuman esas instalaciones sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día. Además, deberá tratarse de nueva energía renovable (aquella generada en plantas instaladas en los 18 meses anteriores) y producida en la misma hora en que se consume. El objetivo es evitar que el incremento de demanda energética de los almacenes informáticos acabe provocando un aumento del uso de las centrales de gas españolas.

Se trata de uno de los requisitos incluidos en el proyecto de real decreto que ha elaborado el Gobierno para poner orden en la avalancha de peticiones para instalar nuevos centros de datos. Las solicitudes desbordan las previsiones gubernamentales y del sector, y amenazan con colapsar aún más la red eléctrica, que en regiones como Asturias no tiene capacidad suficiente para nuevos proyectos industriales. El Ejecutivo cree que en ese aluvión de peticiones hay proyectos fantasma sin una iniciativa industrial real detrás o se trata de movimientos puramente especulativos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el proyecto de decreto, que ahora será sometido a audiencia pública. La norma aspira a imponer nuevas exigencias más estrictas en consumo de electricidad y de agua, así como en seguridad digital de los datos que manejan las instalaciones, con el objetivo de hacer una criba masiva y que sigan adelante sólo los mejores proyectos, los más sostenibles y los más seguros.

Así, los proyectos de centros de datos que quieran acceder a la red eléctrica deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos. Y para los que ya tienen derechos de acceso y conexión, el incumplimiento de las exigencias supondrá penalizaciones crecientes en los importes que pagan las compañías en los cargos y peajes en su factura eléctrica y, en última estancia, la pérdida del propio derecho de acceso.

El Gobierno pretende así incentivar la retirada de proyectos de centros de datos que ya disponen de derecho de acceso o conexión pero no tienen posibilidad o ninguna intención de cumplir las condiciones de sostenibilidad y de seguridad digital exigidas. Y ésta es una de las claves de la gran criba en la avalancha de solicitudes, a través de un periodo de amnistía. Los proyectos de centros digitales en tramitación tendrán seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y acreditar su cumplimiento (sólo tres meses en caso de estar a la espera de la celebración de un concurso de acceso a la red eléctrica) o pueden renunciar a los derechos de acceso y conexión sin que se ejecuten las garantías económicas presentadas para conseguirlos y les sean devueltas.

Entre los últimos proyectos presentados en España figura el de Salas, promovido por Sales 4U, compañía que también ha anunciado centros similares en Madrid y Valencia. La inversión para el de Asturias asciende a 1.226 millones de euros y supondrá, según la empresa, la creación de hasta 3.000 puestos de trabajo durante su construcción –que prevé iniciarse en la segunda mitad de 2027– y de 120 empleos una vez esté activo en 2030.

El socio director del proyecto, Armando Layna, ha asegurado que la infraestructura es "nativa sostenible" y que contará con un parque solar de 350 paneles.

Layna es miembro fundador y vocal de la junta directiva de la Asociación Española de Data Centers (Spain DC), la patronal del sector, que ayer mantuvo un encuentro con el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, para analizar el borrador de la norma. En un comunicado, Spain DC argumentó que la regulación debe ser "proporcionada", y mostró su "preocupación" ante algunos de los planteamientos del Gobierno, ya que podrían "provocar que parte del crecimiento de la infraestructura digital se desplace a otros mercados europeos".

Aunque transmitieron "prudencia" antes de conocer el decreto al detalle, desde la patronal admitieron que les preocupa que determinados requisitos "puedan dificultar la viabilidad de nuevos proyectos y generar inseguridad para inversiones ya planificadas".

En Asturias, las voces implicadas en el proyecto de Salas llamaron al optimismo. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, aseguró que la inversión planteada "cumple los requisitos medioambientales y energéticos" y que "estará sometida a unos controles estrictos al ser tramitada como Proyecto de Interés Estratégico".

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Por su parte, José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, entidad que ha estado implicada en el el proyecto, afirmó que, aunque le parece "razonable" que este tipo de instalaciones "estén sometidas a ciertos controles", ello "no afectará en absoluto al centro de Salas", que calificó como "una de las mayores inversiones tecnológicas que ha tenido nunca Asturias".