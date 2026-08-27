“En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón

Un violento y repentino tornado desató el caos a primera hora de esta tarde en el concejo de Gozón, dejando tras de sí un rastro de importantes destrozos materiales en viviendas y equipamientos públicos. El fenómeno meteorológico ha sorprendido a los vecinos de Antromero alrededor de las 16:00 horas y ha descargado su mayor virulencia contra las instalaciones de la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, además de destrozar tejados, invernaderos, cierres de fincas, vehículos y arbolado.

El temporal comenzó a gestarse en cuestión de minutos. "Empezó a llover muy fuerte y a haber un vendaval, a los minutos se estaba llevando medio Antromero", relata a LA NUEVA ESPAÑA Mario García, quien se encontraba trabajando en la localidad cuando el viento "se llevó siete u ocho tejados y un montón de árboles que yo sepa". La violencia del torbellino cogió a todos por sorpresa en la zona.

El pánico se apoderó de los clientes y trabajadores que presenciaron la escena en directo. En el bar El Hórreo, Martín González atendía en el exterior cuando la fuerza del aire irrumpió con furia. "Justo estaba atendiendo en la terraza y la gente se asustó muchísimo, entramos todos para dentro corriendo", relata González. El camarero describe la vivencia como algo "irreal", asegurando que "parecía una película, veías como se formaba un huracán y arrancaba la hierba, levantaba tejas, árboles, toldos volando…".

Uno de los puntos más castigados por este fenómeno ha sido la piscina mancomunada, que en ese momento se encontraba sin actividad al estar ejecutando labores de mantenimiento, a punto para su reapertura en septiembre. Manuel Muñiz, director de la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, califica de milagrosa la ausencia de usuarios: "Fue una suerte porque la piscina estaba cerrada y no había nadie en ella".

No sale de su asombro ante el alcance del temporal, aunque "por suerte estaba en casa y no cerca del tornado". Según detalla el responsable, la racha de aire "tiró uno de los paramentos del vidrio exterior de la piscina, el de mayores dimensiones de uno de los laterales y levantó parte de la cubierta en el tramo del borde de la piscina y otras dos planchas en el central", provocando también daños menores “en la chimenea, los paneles solares y el arbolado”.

Piscina Mancomunidad Antromero tras el tornado / Manuel Muñiz director de la piscina

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local para acordonar las áreas afectadas. “Afortunadamente, los daños son materiales y no personales”, respira aliviado Jorge Suárez, alcalde de Gozón, tras inspeccionar la zona afectada por el paso del remolino. “Lo típico de un tornado que ves en la televisión. Pensé que nunca pasaría aquí en Asturias”, cuenta sorprendido Suárez. Para el edil, la virulencia del fenómeno deja una reflexión clara, “el cambio climático influye, está claro”.