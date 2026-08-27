Fin de semana de regreso de las vacaciones de agosto: previstos hasta 188.000 desplazamientos en las carreteras asturianas

Este fin de semana supone el fin de las vacaciones para muchas personas y por tanto el regreso a casa y la vuelta a la rutina. Ante los millones de desplazamientos que se prevén en todo el país, la DGT ha puesto en marcha una operación desde las 15.00 de este viernes y hasta la medianoche del lunes 31 de agosto. En ese periodo se esperan en Asturias 188.000 desplazamientos, 6.880.000 movimientos en el conjunto del país.

En esta operación coincidirán los movimientos de retorno, que se producirán de forma escalonada entre los días previos y el propio fin de semana, con los desplazamientos de salida que también tendrán lugar durante este periodo, dirigidos principalmente hacia las zonas turísticas de costa, además de los habituales de un fin de semana estival.

A los anteriores desplazamientos por carretera, habrá que sumar la continua afluencia de vehículos de matrícula extranjera en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.

Como es habitual, para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias). Asimismo, cuenta con medios técnicos como: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros-Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas, transportes especiales, así como la circulación de camiones de mercancías en general, en ciertos tramos de carreteras, fechas y horas.

Desde primeras horas de la tarde del viernes 28 (especialmente entre las 15 y las 22 horas), se producirán intensidades elevadas de circulación, tanto en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, como en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso por el comienzo del fin de semana estival.

El sábado 29 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana, motivados principalmente por los trayectos cortos habituales de fin de semana.

El domingo 30 por la mañana habrá tráfico abundante en los accesos a playas y costa y ya a primeras horas de la tarde, comenzar a presentarse intensidades elevadas de tráfico en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso tanto de los que han finalizado sus vacaciones en agosto como de los que han disfrutado del fin de semana.

Por último, el lunes 31, continúan los movimientos de regreso, si bien se prevé que la intensidad esté repartida durante todo el día, sin alcanzar picos excesivamente altos debido a la cantidad de gente que ya habrá realizado el retorno los días anteriores.

A los puntos conflictivos habituales (el bypass del argayo del Huerna, Pajares, los accesos a la playa de Aguilar, los accesos a Covadonga o Poncebos, en los Picos de Europa) se une esta vez el túnel del Negrón, donde se ha registrado un desplome en uno de los tubos, obligando a reabrir el otro, que estaba en obras.

La DGT aconseja que lo vehículos que se dirijan a Cangas de Onís, Covadonga, Parque Natural de Picos de Europa y Arriondas deben circular por la A-8 hasta la salida 319 (Ribadesella) y continuar por la N-634 hasta la localidad de Arriondas.

Además, se recomienda utilizar la A-8 a los vehículos que se dirijan en sentido a Oviedo desde Cangas de Onís y Arriondas. Para evitar la "Y" y Autovía del Cantábrico, se recomienda viajar de Oviedo a Gijón por la AS-II o la AS-I con la A-64.

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También habrá restricciones en la carretera de los Lagos de Covadonga (CO-4).