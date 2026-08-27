Siguen los rescates en los Picos de Europa: evacúa en helicóptero a una mujer que se lesionó el tobillo en los Lagos de Covadonga

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, con el helicóptero medicalizado, del SEPA, evacuó al Hospital de Arriondas a una mujer que se lesionó en un pie en los Lagos de Covadonga (Cangas de Onís), en el macizo occidental de los Picos de Europa. El 112 Asturias recibió el aviso a las 11.16 horas.

En la llamada de aviso, indicaba que se había caído y tenía mal un tobillo.

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Tras ser atendida por los rescatadores, se inició su traslado al centro hospitalario al que llegaron a las 12.27 horas. Se informó a la guardería del Parque Nacional de Picos de Europa, la Guardia Civil, el 112 de Casilla y León y Cantabria, a título informativo.