Tazones y Villaviciosa regresan al siglo XVI con el Desembarco de Carlos V

El 19 de septiembre de 1517, el joven Carlos de Habsburgo, quien llegaría a ser el emperador Carlos V, desembarcó en Tazones con su corte. Fue una visita que no estaba prevista, pues acabó en la costa asturiana empujado por las malas condiciones del mar en ese momento. Tuvo un singular recibimiento por parte de aquel humilde pueblo pesquero, pues a pesar de confundirle de primeras con un pirata, en el momento en el que se identificó su real presencia, los vecinos se volcaron en atenciones con el joven emperador.

Siglos después, esta curiosa anécdota ha dado lugar a la Fiesta del Desembarco de Carlos V, que este año cumple 44 años en Tazones y Villaviciosa. Durante el fin de semana del 29 y 30 de agosto, las dos localidades viajarán a la edad moderna, lleno de trajes de época, música, bailes y recreaciones para que todos los visitantes conozcan cómo fue la llegada de Carlos V a España.

La programación comienza en Tazones el sábado 29 de agosto. La actividad arrancará a las 12.30 horas con animación musical a cargo del grupo Gaeloc y la visita temática por las calles del pueblo "¡Al mariaxe!". A las 13.00 horas abrirá la exposición de cetrería, a cargo de Falcons Galicia. Ellos mismos darán a las 17.00 horas un espectáculo de vuelo. A las 18.00 horas tendrán lugar los bailes en corro de hidalgos, de la mano de la asociación Comandefe y Ensemble del Principado. El plato fuerte llegará a las 19.30 horas con la recreación histórica del Desembarco de Carlos V, con el recibimiento por las autoridades y el desfile por las calles de Tazones. Finalmente, a las 21.30 horas habrá un concierto. A lo largo de la jornada también habrá talleres y escenas de época con el Palenque de Laredo, talleres de artes de pesca, muestras de nansas y azabache, entre otras cosas, y una zona infantil con juegos tradicionales de madera.

La representación por las calles de Villaviciosa, en una edición anterior. / Cedida a LNE

Sin embargo, de forma paralela, Villaviciosa cuenta también con su programación, que comienza a las 11.30 horas con el mercáu del Desembarco. De 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas serán los Juegos del Desembarco y de 13.00 a 19.00 horas tendrá lugar el taller infantil a cargo de Taller cerámico Charo Cimas. Asimismo, a las 18.00 horas habrá una representación teatral de "Ágada. La guardiana del bosque".

Las actividades del domingo 30 de agosto comienzan temprano. A las 10.00 horas será el XLII Cross Ruta Imperial, carrera popular de Tazones a Villaviciosa. El mercado volverá a abrir de 11.30 a 21.00 horas y a las 12.00 horas empezará la animación musical a cargo del grupo Gaeloc. Los Juegos del Desembarco estarán presentes de nuevo de 12.00 a 14.00 horas y, a partir de las 13.00 horas, abrirá en Villaviciosa la exposición de cetrería de Falcons Galicia.

De 11.30 a 12.30 horas tendrán lugar las visitas teatralizadas a la Casa de los Hevia, de la mano de Arte Producciones. Es necesario adquirir las entradas gratuitas en la Oficina de Turismo a partir de mañana. Por otro lado, de 12.00 a 14.00 horas tendrán lugar los talleres y escenas de época, a cargo de El Palenque de Laredo. A las 17.00 horas será la exhibición de esgrima histórica, a cargo de Escuela Gaudiosa Esgrima Histórica Asturias.

Para finalizar las fiestas, a las 18.00 horas será el espectáculo de cetrería en la plaza Caveda y Nava, a cargo de Falcons Galicia. El desfile del Desembarco, la Audiencia del Rey y la clausura será a partir de las 19.00 horas. Saldrá desde la Casa de los Hevia, pasando por la calle del Agua, la iglesia de la Oliva, la calle del Sol y la plaza Carlos I hasta llegar a la plaza de la Poesía.

A la par que todas estas actividades, la Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge dos exposiciones gratuitas. La primera es "El viaje del Rey. Estancia de Carlos V en Villaviciosa en 1517", donde se mostrará mobiliario, trajes de época y documentos, entre otras cosas. Además, allí se exhibe la maqueta del Engelen, pieza única del barco-trono en el que Carlos V alcanzó la costa asturiana.

La segunda exposición es "Mary4all. El sueño de una princesa del renacimiento", donde se destaca el papel político, diplomático y artístico de una figura clave del siglo XVI, María de Hungría, hermana del emperador Carlos V y gobernadora de los Países Bajos.

Para que todo el mundo pueda asistir a la Fiesta del Desembarco, se habilita en Oles un aparcamiento y servicio continuo de autobús, con Autocares Cabranes, de 12.30 a 00.00 horas para llegar sin problemas a Tazones. Asimismo, habrá un servicio lanzadera de ALSA entre Villaviciosa y Tazones.