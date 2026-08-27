Tras el tormentón en el área central, Asturias tendrá una tregua: así viene el tiempo para el último fin de semana de agosto (y para ver el eclipse de luna)
La madrugada de este viernes dejará alguna oportunidad para observar el fenómeno astronómico, especialmente si se abren claros en el área central, aunque las nubes impedirán garantizar una buena visión desde ningún punto
Después del agua y las tormentas de las últimas horas, los asturianos tendrán que esperar al sábado para disfrutar del mejor momento meteorológico del último fin de semana de agosto. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una mejoría progresiva durante el viernes, una jornada bastante más estable el sábado y un nuevo empeoramiento el domingo, cuando la lluvia volverá a extenderse por buena parte del Principado.
Antes llegará otra cita con el cielo. Apenas dos semanas después del eclipse total de Sol del 12 de agosto, la madrugada de este viernes 28 tendrá lugar un eclipse parcial de Luna, visible desde toda España y con una magnitud de 0,93. La Luna comenzará a entrar en la penumbra terrestre hacia las 3.23 horas y la fase parcial arrancará alrededor de las 4.34. El momento de máxima ocultación llegará a las 6.12 horas, cuando aproximadamente el 93% del disco lunar estará dentro de la sombra de la Tierra.
Claros no asegurados
¿Se podrá ver desde Asturias? La respuesta, con la última previsión disponible, es quizá, pero dependerá mucho de que aparezcan claros en el momento adecuado. No existe ahora mismo un lugar con cielo despejado garantizado. Aemet prevé nubosidad durante las primeras horas del viernes en prácticamente toda la comunidad. En Oviedo aparecen intervalos nubosos en la madrugada, mientras que en otros puntos del litoral y del interior la previsión es de cielos nubosos e incluso alguna precipitación.
Por tanto, el centro interior parece ofrecer alguna de las opciones menos malas, siempre condicionado a la evolución de las nubes durante la noche. Conviene además buscar un lugar con el horizonte occidental despejado: cuando el eclipse alcance su máximo, la Luna ya estará descendiendo hacia el oeste y cada vez más baja sobre el horizonte. El fenómeno, a diferencia del eclipse solar, puede observarse a simple vista y sin ningún tipo de protección ocular.
Superada la madrugada, el viernes continuará con abundante nubosidad y posibilidad de chubascos en distintos puntos, aunque las temperaturas se recuperarán y las máximas podrán acercarse a los 25 o 26 grados en el centro y el litoral.
El cambio más evidente llegará el sábado 29. Será, según las previsiones actuales, el día para aprovechar el fin de semana: Aemet anuncia cielos poco nubosos o con intervalos de nubes en buena parte de Asturias, con escasas probabilidades de lluvia durante muchas horas. Las temperaturas también subirán, con máximas que podrán rondar los 26 o 27 grados en numerosos puntos del interior.
La tregua, sin embargo, será corta. El domingo 30 volverán las nubes y la lluvia, con precipitaciones previstas tanto en la costa como en el interior y un ligero descenso térmico.
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