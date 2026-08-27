El Urriellu, el Puente Romano, el Cabo Peñas y una panera, ahora en las botellas de cerveza de Estrella Galicia: la marca gallega rinde homenaje a Asturias

El Urriellu, el Puente Romano de Cangas de Onís, el Cabo Peñas y una panera darán la vuelta a España en las botellas de Estrella Galicia. La marca gallega lanzará una nueva edición especial dedicada a Asturias, coincidiendo con su fiesta regional el próximo 8 de septiembre. Bajo el lema "Esta tierra nos conquista y reconquista", Corporación Hijos de Rivera llevará a sus etiquetas algunos de los paisajes y símbolos más reconocibles del Principado, convirtiendo cada botella en un homenaje a esta tierra.

La colección está formada por cuatro diseños exclusivos: el Picu Urriellu (también llamado Naranjo de Bulnes), que es una de las cumbres más emblemáticas de Asturias; el Cabo de Peñas, el punto más septentrional de la región y hogar del faro de mayor alcance del litoral asturiano; una panera; y el Puente Romano de Cangas de Onís, con la emblemática Cruz de la Victoria.

Las etiquetas asturianas de Estrella Galicia / Estrella Galicia

Con esta nueva edición, explican, "Estrella Galicia continúa desarrollando una línea de propuestas que ponen en valor la riqueza cultural, paisajística e histórica de diferentes territorios de España". A través de diseños inspirados en elementos locales, la marca busca acercarse al consumidor "desde aquello que hace única a cada región, reforzando su compromiso con la autenticidad y con las historias que definen cada lugar".

En botellas de vino

Real Agrado, la bodega riojana perteneciente al Grupo El Gaitero, también homenajeará a Asturias. Ha elegido el Descenso Internacional del Sella como imagen para envolver sus botellas de vino.

La etiqueta reproduce algunos de los elementos inseparables de una de las celebraciones más populares del verano asturiano: el río, las piraguas y el ambiente festivo que acompaña cada año al Descenso entre Arriondas y Ribadesella. El diseño continúa así una colección que la compañía renueva coincidiendo con el Día de Asturias y que en anteriores ediciones tuvo como protagonistas la bandera del Principado, el hórreo y los Picos de Europa, con el Picu Urriellu como imagen principal.