Agenda: qué hacer en Asturias hoy viernes 28 de agosto de 2026

Oviedo

Oviedo Filarmonía en el auditorio Príncipe Felipe

El auditorio Príncipe Felipe acogerá a las 19.00 horas un concierto de Oviedo Filarmonía. Bajo la batuta de su director Lucas Macías, y con Andrey Baranov al violín y Gabriel Ureña al violonchelo, la formación interpretarán la Obertura de Euryanthe, de C. M. von Weber y el Doble concierto para violín y violonchelo en la menor, op. 102, de J. Brahms. El recital, integrado en la programación estival de la Fundación Municipal de Cultura, durará aproximadamente una hora sin pausas. El acceso es totalmente libre hasta completar aforo, conformando un excelente y accesible plan cultural para la tarde en la capital.

Concierto de «Doctor Velvet» en Kuivi almacenes

Kuivi almacenes (caller Almacenes Industriales, 40) acoge a las 22.00 horas un concierto de «Doctor Velvet». Un joven grupo de rock holandés con un estilo muy único.

Festival LINK_en la Fábrica de Armas de La Vega

La Fábrica de Armas de La Vega acoge hasta el domingo 28 el festival LINK. El público podrá acceder de forma gratuita por la calle Marcelino Fernández a diversas instalaciones artísticas de entrada libre. Además, se ofrecen experiencias de realidad extendida (XR), para las cuales es necesario retirar los tickets presencialmente en el recinto. La muestra combina talento internacional con obras asturianas, conformando una vanguardista oferta cultural para la tarde del viernes. El festival estrá abierto viernes de 16.30 a 22.30 horas y el sábado y el domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.30 horas.

Exposición de poesía y artes gráficas en el centro social Buenavista

Hasta el 30 de agosto el centro social Buenavista acoge la exposición «Cantos de amor por la Tierrina»una propuesta que une poesía y artes gráficas para acercar al público la cultura y la tradición asturiana. La muestra presenta un poemario ilustrado con grabados artísticos, en el que diez artistas asturianos contemporáneos ilustran diez poemas escritos en asturiano por el poeta José María García García.

Gijón

Mercadín de la sidra en los Jardines de la Reina

Sigue hoy la 35.º edición de la Fiesta de la Sidra Natural, que se prolonga hasta el 30 de agosto. En los Jardines de la Reina está instalado el Mercadín de la Sidra y la Manzana, de 11.00 a 23.00 horas.

Parque hinchable en el parque de los Hermanos Castro

Hoy abre al público en el Parque de Los Hermanos Castro el parque hinchable Fundbox. Más de 4.000 m² de castillos hinchables, toboganes, obstáculos y túneles te esperan en el parque que está revolucionando la diversión familiar. Las entradas cuestan entre 11 y 16 euros según el día y dan acceso a sesiones de 90 minutos. Funbox abre de jueves a domingo. Los jueves y viernes funcionará de 17.30 a 22.00 horas y los fines de semana, de 10.00 a 22.00 horas.

Hípica en Las Mestas

Hoy será el segundo día del 83.ª Concurso Hípico Internacional CSI YH1* CSI 2* CSI 4* , que hasta el 30 de agosto se desarrolla en el Complejo Deportivo de Las Mestas.

Festival «Peor... ¡Imposible!» en el Antiguo Instituto

La vigésima séptima edición del festival de cine «Peor... ¡Imposible!» sigue hoy en el Antiguo Instituto con la proyección, a las 16.00 horas, «Buen funeral amigos, paga Sartana» (Italia-España 1970), de Giuliano Carnimeo, seguido de «La chiesa -El engendro del diablo» (Italia) de Michele Soav, y de «Seis mujeres para el asesino» (Italia-Mónaco-Francia 1966), de Mario Bava. A las 22.30 se presenta «El pájaro de las plumas de cristal» (Italia-Alemania 1970) de Darío Argento.

Oktoberfest en El Bibio

El Oktoberfest Gijón 2026 ocupa, hasta el 6 de septiembre, la plaza de toros El Bibio con 13 casetas y amplia variedad de cervezas, además de opciones 0,0%, Radler, sin gluten y refrescos. Se añade también propuesta gastronómica, música y otras sorpresas. De domingo a jueves la apertura será de 19.00 a 00.00 horas, y los viernes y sábado de 19.00 a 2.00 horas.

Presentación de poemario

en la Librería de Bolsillo

En la Librería de Bolsillo (Marqués de Casa Valdés 66, a las 19.30 horas se presenta hoy el poemario «Musa de morros», de Teresa Fernández-Barbón. La presentación corre a cargo de Estefanía González.

Actuaciones de «Arte en la Calle»

A las 20.00 horas, en el escenario de Begoña, actúa hoy el grupo «Moriarty», de po Begoña, dúo de potente directo de pop rock en español.

Avilés y Comarca

«Ráfaga» en Avilés

La pista de La Exposición recibe a las 23.00 horas al grupo argentino «Ráfaga», que repasará algunas de sus canciones más populares, entre ellas «Mentirosa», «Una cerveza», «Agüita» y «Ráfaga de amor». A este atractivo festivo se suma el mercado medieval en las calles del casco histórico, una recreación del mercado concedido a la villa por los Reyes Católicos en el siglo XV. Abre de 11.00 a 23.00 horas, con pasacalles, cuentacuentos, personajes medievales, campamento y espectáculos de fuego. Y también una sesión vermut en el quiosco del parque del Muelle a las 13.00 horas, con la actuación de «Santacecilia Club Band».

Feria de San Agustín

La pista de La Exposición, el parque de Las Meanas y el parque del Muelle mantienen abierto desde las 17.00 horas el espacio ferial de las fiestas de San Agustín, con atracciones infantiles y juveniles.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Paseos por la ría

El pantalán de la Marina de Avilés ofrece paseos de una hora por la ría a las 12.00, 13.15, 17.00, 18.05 y 19.10 horas. La actividad cuesta 8 euros por persona y está abierta a mayores de cuatro años.

Mortadelo en la Sala de Cómic

La Sala de Cómic de Avilés muestra «La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España», una exposición con 39 portadas de Ibáñez vinculadas a investigaciones reales del CSIC.

Fotografía en la ría

El paseo de la Ría, junto al puerto deportivo, acoge «Vidas desplazadas. Derechos en suspenso», una exposición de Médicos del Mundo con imágenes del Premio Luis Valtueña sobre infancia, mujeres, refugio y clima en contextos de desplazamiento forzado.

Pérez Simón en Avilés

La Casa de Cultura exhibe «La memoria de lo cotidiano», con 21 obras de la colección Pérez Simón que recorren el costumbrismo español y asturiano, con piezas de artistas como Evaristo Valle, Nicanor Piñole y Nicolás Martínez Ortiz de Zárate.

Naturalezas en el Niemeyer

El Centro Niemeyer presenta «Naturalezas vivas», una muestra con más de un centenar de obras de autores como Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Hockney, Barceló, Plensa o Sebastião Salgado. La entrada general cuesta 5 euros.

Bienal Climática

Diversos espacios de Avilés acogen las exposiciones de la Bienal Climática, con propuestas como «Estación Meteo», «Industrias Presentes», «Duelos y Júbilos» y «Exposiciones en diálogo», repartidas entre sedes como Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería y el parque Ferrera.

Las Cuencas

Fiestas de Rioseco

Prosiguen las fiestas de San Ginés en Rioseco (Sobrescobio). A las 17.00 horas hay juegos infantiles, y a las 18.30 carrera de cintas a caballo. A las 23.00 será el pregón y a continuación, la verbena con Pablo Arume y DJ Sandro.

Fiestas en El Pino, Aller

La localidad allerana de El Pino celebra sus fiestas del Carmen. A las 17.30 horas hay juegos infantiles, y desde las 18.30 gran chocolatada. Para las 23.30 queda la primera verbena, con el Dúo «Impacto» y DJ Rochu.

Barros, en Langreo, en fiestas

Barros (Langreo) celebra sus fiestas de la Purísima Concepción. A las 17.00 horas es el chupinazo, con pasacalles musical. A las 19.00, el pregón con Vicente Merino, de Talleres Merino, empresa muy vinculada a Barros. Incluye la actuación del grupo «Rellume». Ya desde las 23.00 horas, el primer baile, con el grupo «Aroma» y Andrés DJ Vas Bailar.

Parque acuático en Laviana

El área recreativa de La Chalana, en Laviana, acoge hasta hoy viernes 28 de agosto un gran parque acuático hinchable, compuesto por dos hinchables gigantes, cuatro hinchables de agua y un deslizador. La actividad es gratuita. El horario para niños y jóvenes es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Además, para llegar hasta la zona de La Chalana hay un tren turístico, con salida desde la zona del intercambiador de transporte, en el centro de la Pola.

Exposición fotográfica «Historias infinitas» en La Felguera

El centro de creación escénica «Carlos Álvarez-Nóvoa» de La Felguera acoge hasta el 31 de agosto la exposición fotográfica «Historias infinitas», una muestra coral de varios autores.

Centro

Fiestas de Santa Isabel en Lugones

Lugones da el pistoletazo de salida a los días grandes de las fiestas de Santa Isabel. A las 19.30 horas tendrá lugar el chupinazo y pregón inaugural a cargo de Candelarte. La celebración continuará a las 20.00 horas con la salida de la 2ª Ruta Santa Isabel 2.0, amenizada con DJ. La noche musical arrancará a las 21.30 horas con el concierto de «Black Stokers en Lennon’s», culminando a las 22.30 horas con la gran verbena a cargo de la orquesta «Capitol» y DJ «Luku».

Fiesta de Sant’Olaina en Somao (Pravia)

La localidad de Somao (Pravia) da comienzo a sus esperadas fiestas de Sant’ Olaina. La celebración arrancará al mediodía, a las 12.00 horas, con la tradicional quema de cohetes, repique de campanas y lanzamiento de caramelos. Tras esta apertura festiva diurna, la programación se retomará por la noche. A partir de las 23.30 horas tendrá lugar la primera gran verbena, que contará con la actuación musical en directo de las orquestas «Fussión» y «Costa Norte». Una jornada inaugural perfecta para sumergirse en el ambiente romero.

Fiesta de San Melchor en Cortes (Quirós)

La localidad de Cortes (Quirós) arranca sus Fiestas de San Melchor dedicando la primera jornada a los juegos de mesa y habilidad. A las 19.00 horas comenzará el campeonato de parchís, seguido a las 21.00 por los torneos simultáneos de tute y futbolín. La tarde estará amenizada con música, pinchoteo para los asistentes y premios para los ganadores.

Fiesta del Carmen en Torazo (Cabranes)

La localidad cabranesa de Torazu continúa con las celebraciones del Carmen, declaradas de Interés Turístico Regional. La programación vespertina arrancará a las 21.00 horas con una gran parrillada que incluye costilla, chorizo, pollo, arroz con leche y bebida. A partir de las 23.00 horas, la fiesta se alargará hasta la madrugada con la primera gran verbena, que estará amenizada por las actuaciones en directo de DJ «Vas Bailar» y la orquesta «Saoko».

Fiesta de Santolaya (Siero)

Arrancan oficialmente las Fiestas de Santolaya. La programación de esta jornada inaugural es concisa y comenzará a las 19.00 horas con la apertura oficial del recinto festivo. Dos horas más tarde, a las 21.00 horas, los vecinos podrán demostrar su destreza en el IV Campeonato de tute y parchís.

Oriente

Fiesta del Segador en Benia (Onís)

Benia de Onís celebra el «Día Grande» de las Fiestas del Segador. A las 12.00 horas arrancará la gran romería asturiana con desfile de carros y reparto de la parva. Tras la comida campestre de las 14.30 horas, la tarde estará protagonizada por los tradicionales juegos infantiles a las 16.00 horas y las esperadas competiciones agrícolas como la siega o la carrera de madreñas a las 17.30, seguidas de la Subida al Cuetu Grande. La jornada culminará con la entrega de premios a las 21.00 horas y la gran verbena desde las 23.00 horas con DJ y «Panamá Band».

Festival «Fartukarte» en Ribadesella

La villa de Ribadesella inaugura una nueva edición de «Fartukarte», el popular festival de comida en la calle. El evento, de entrada totalmente libre y con un claro enfoque tanto familiar como «pet friendly», se instalará en el tramo final del céntrico paseo de la Grúa. Durante esta primera jornada, el recinto abrirá sus puertas en horario ininterrumpido desde las 11.00 horas de la mañana hasta la medianoche, ofreciendo a vecinos y visitantes una variada propuesta gastronómica y de ocio al aire libre junto a la ría.

Fiesta de San Ramón en Coviella (Cangas de Onís)

La localidad de Coviella inaugura su programación festiva. Esta primera jornada ofrece una velada musical nocturna que se aleja del formato tradicional de las clásicas orquestas. A las 22.00 horas, el escenario acogerá el concierto en directo de la banda «Perro Blanco Blues», aportando un toque diferente y rockero al arranque del fin de semana. Posteriormente, en la medianoche, el relevo a los platos lo tomará DJ Cardeo, encargado de alargar la fiesta musical hasta la madrugada.

Curso «Diásporas y Fronteras» en Llanes

Concluye en Llanes el 25º curso «Diásporas y Fronteras». La última jornada arrancará a las 12.00 horas con una visita guiada por Juan Álvarez a los escenarios de la batalla del Oriente (El Mazuco y Nueva). Por la tarde, a las 19.30 horas, el Casino de Llanes albergará la clausura oficial con el concierto «Cantos de peregrinos y romeros», interpretado por la sociedad «Torner Xustos». A diferencia del grueso del seminario académico, la organización aclara que este recital musical estará abierto a todo el público general no inscrito en las jornadas.

El Ribadesella C.F. organiza una conferencia sobre fútbol, salud y disfrute

La Casa de Cultura de Ribadesella acogerá a las 18.00 horas la conferencia «Jugar, disfrutar y cuidarse». El acto, organizado por el Ribadesella C.F., abordará la práctica deportiva combinando la perspectiva técnica y la sanitaria. Para ello, contará con las intervenciones de Javier Díaz Bardales, profesor de la escuela de entrenadores de fútbol, y David Deblas Sandoval, médico especialista en urgencias y emergencias. La charla estará moderada por Javier Mateos.

Cangas de Onís acoge una tarde de juegos tradicionales gigantes

La programación «Verano en la calle» de Cangas de Onís ofrece una propuesta ideal para el público familiar. A partir de las 19.00 horas, el parque Riera acogerá la actividad lúdica «Xuegos tradicionales gigantes». Esta iniciativa transformará el espacio verde en un recinto de diversión al aire libre.

San Hilarión en Colunga

Colunga da el pistoletazo de salida a las celebraciones de San Hilarión. La programación inaugural arrancará a las 18.00 horas con el tradicional chupinazo, seguido de juegos infantiles, pintacaras y una chocolatada. Posteriormente, a las 20.30 horas, la gastronomía tomará el relevo con el concurso de empanadas y su correspondiente entrega de premios. La primera jornada festiva culminará a partir de las 22.00 horas con una gran verbena nocturna que estará amenizada por las actuaciones en directo del dúo «Brass» y DJ «Suarezz».

Occidente

XXXVI Semana Cultural en Barres (Castropol)

A las 21.00 horas, el campo de fútbol se transformará en un escenario al aire libre para recibir al grupo de teatro Rosario Trabanco, llegado desde Gijón. La compañía será la encargada de amenizar la velada nocturna con la representación de la obra «Sainetes».

Fiesta de Nuestra Señora de la Caridad en Navelgas (Tineo)

Navelgas celebra el «Día del Bollo» en sus fiestas de La Caridad. La tarde arrancará a las 17.00 horas con la IX Carrera de Patos por el río, seguida a las 17.30 horas de la Jira de Peñas amenizada por «Élite Charanga» y DJ «Dani». A las 21.00 horas tendrá lugar el reparto del bollo. La fiesta nocturna culminará con las actuaciones en directo del dúo «Héctor y Jose» y «The Goat Festival».

XXXIII Feria Campomar en Tapia de Casariego

La Feria Campomar de Tapia de Casariego rinde homenaje al calzado tradicional con su «Día de a galocha». El programa arranca a las 11.00 horas con oficios en vivo y una peculiar carrera en galochas con huevo y cuchara a las 12.00 horas, seguida de una sesión vermú desde las 13.30 horas donde se insta a acudir engalochados. Por la tarde habrá talleres de títeres a partir de las 16.00 horas, catas de Vino de Cangas, y el clásico torneo del juego de la rana a las 19.30 horas. La jornada cerrará a las 22.00 horas en la plaza de la Iglesia con la actuación del mariachi «Hispanoamérica».

Fiesta de San Antonio en Belmonte de Miranda

La localidad de Belmonte da el pistoletazo de salida oficial a sus fiestas. Los actos comenzarán a las 20.00 horas con la clásica lectura del pregón en el Ayuntamiento. A continuación, a las 20.30 horas, el eje central se trasladará al Parque, donde se celebrará una espicha gratuita amenizada por el dúo «Con dos de más». La jornada inaugural culminará a partir de las 23.00 horas en la Plaza de la Iglesia, recinto en el que DJ «Pepiox» y DJ «Nadal» tomarán los mandos para alargar la celebración musical hasta la madrugada

CICADE en Vegadeo

Vegadeo concluye su ciclo CICADE (Cine Independiente y Canción de Autor del Eo). La jornada de clausura abandona el recinto de la Casa de Cultura para instalarse al aire libre en el Quiosco de la música. A las 21.00 horas comenzará la III Muestra de asturianada, protagonizada por las voces de Alicia Villanueva y Manuel Roza, acompañados a la gaita por Rodrigo Joglar. Posteriormente, a las 22.00 horas, el popular cantante Vicente Díaz pondrá el broche musical. Una velada inmejorable para disfrutar del folclore regional.

Fiestas de la Regalina en Cadavedo

Cadavedo continúa con los actos previos a su emblemática fiesta de La Regalina, declarada de Interés Turístico. La programación vespertina arrancará a las 19.00 horas con la celebración de la misa del triduo en la iglesia parroquial. A las 19.20 horas tendrá lugar la entrega de premios del concurso de carteles. Como cierre de la jornada, a las 19.30, el Coro Parroquial Santa María ofrecerá un concierto durante el cual se realizará una esperada rifa de alfiladas tradicionales entre todo el público asistente.

Fiesta de San Antolín en Talarén (Navia)

La localidad de Talarén (Navia) inaugura las fiestas de San Antolín con el «Día de la Víspera». Tras el repique de campanas a mediodía, la tarde ofrecerá juegos infantiles desde las 19.00 horas. El plato fuerte gastronómico llegará a las 22.00 horas con el reparto de bollo, rapón y postre. La música de DJ «Tori» dará paso a la gran verbena de las 23.00 horas con las orquestas «Ideas» y «Metrópolis». Como excelente detalle logístico, el recinto dispone de carpa.

Fiesta del Santo Cristo de la Salud en Limés (Cangas del Narcea)

La localidad de Limés arranca sus Fiestas del Santo Cristo de la Salud. La programación inaugural es eminentemente gastronómica y musical. A las 21.30 horas dará comienzo una gran parrillada popular. A continuación, el recinto acogerá una intensa verbena que estará amenizada por los dúos «Cover», «Pamela y Agustín», y DJ «Chame».

Fiesta de San Ramón de La Caridad en Arboces (El Franco)

La localidad de Arboces celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de la Caridad y San Ramón. La jornada arrancará a las 13.00 horas con la tradicional misa solemne, seguida inmediatamente por una sesión vermut amenizada por el dúo «Explosión». Tras el descanso vespertino, la programación se retomará por la noche. A partir de las 23.00 horas dará comienzo la gran fiesta y verbena, que contará con un segundo pase del dúo «Explosión» y el ritmo de la orquesta «Magos» para alargar la celebración romera hasta la madrugada.

Romería de Pastur (Illano)

El santuario de Pastur en Illano celebra la festividad de San Agustín. El recinto ofrecerá misas a las 11.00, 12.00, 13.00 y 17.00 horas, destacando la solemne de la una de la tarde, que incluirá procesión. A continuación, los asistentes podrán disfrutar de una sesión vermú amenizada por la acordeonista Silvia. Por la tarde, la jornada continuará con una fiesta y verbena a cargo de las acordeonistas Tania y Silvia, junto a DJ Pedro Bermudez, en una edición que rinde especial homenaje a Vanessa y Arsenio.

Fiesta en Honor a San Agustín en el Valle de San Agustín (Tapia de Casariego)

La localidad de El Valle de San Agustín (Tapia de Casariego) celebra sus fiestas patronales. La programación dará comienzo a las 13.00 horas con la tradicional misa solemne y su posterior procesión. Seguidamente, los asistentes podrán disfrutar de una animada sesión vermú a cargo de la orquesta «Límite». Tras el descanso vespertino, la música regresará por todo lo alto a partir de las 23.00 horas con una gran verbena nocturna, que contará con un segundo pase de la orquesta «Límite» y el esperado directo de la mítica orquesta «Tekila».

Fiesta en Gestoselo (Grandas de Salime)

La localidad de Xestoselo (Grandas de Salime) celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Belén. La programación comenzará a las 19.00 horas con la tradicional misa solemne. A continuación, arrancarán los primeros bailes de la tarde amenizados por «Josín Acordeonista». La jornada festiva retomará su actividad a las 23.00 horas con una gran verbena nocturna, protagonizada nuevamente por Josín junto al dúo «Carlos y Javi».

Fiesta de la Virgen de La Caridad en Poxos (Villayón)

Noticias relacionadas

La localidad de Poxos dará comienzo a sus tradicionales fiestas en honor a La Caridad. Esta jornada inaugural cederá todo el protagonismo a la música y el baile de raigambre popular. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de una primera verbena que estará amenizada en exclusiva por «Pelayo y su acordeón», sirviendo como el calentamiento perfecto para los actos religiosos y musicales del fin de semana. Una cita modesta pero entrañable para saborear la esencia de las pequeñas romerías asturianas.