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Antromero hace recuento de daños tras el paso del tornado: "Pudo haber sido muy gordo"

Los vecinos de la localidad gozoniega intentan volver a la normalidad, mientras esperan las valoraciones de los seguros e intentan superar el "shock"

Manuel Muñiz, encargado de la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, observa los destrozos.

Manuel Muñiz, encargado de la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, observa los destrozos. / Luisma Murias

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Alicia García-Ovies

Oviedo

Antromero amaneció haciendo recuento de los daños. Donde el jueves por la mañana había tejados en perfecto estado, enormes árboles y cristaleras, un día después quedaban los restos de un intenso tornado que sorprendió a los vecinos y provocó innumerables desperfectos. Ninguno personal. Durante los minutos en los que el virulento viento azotó la localidad gozoniega, destrozó viviendas, parte de la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas y hasta el hórreo del Molín del Pielgo, pero "podía haber sido peor". "Todavía estoy en shock, esto pudo haber sido muy gordo", afirma Fina Artime.

En su vivienda, el viento lanzó por los aires el cenador, arrancó tres árboles de gran tamaño y dañó uno de sus vehículos. Fue su hija, que vive en la parte inferior de la vivienda, quien lo vio todo. "Iban a salir a comprar cuando comenzó el viento. Nosotros estábamos jugando al parchís cuando me llamó llorando, estaba en pánico. Vieron cómo arrancaba el árbol sin ningún problema", recuerda. La gozoniega respira aliviada porque en ese momento todos se encontraban aún en casa y porque sus nietas no estaban allí. "Tengo 80 años y nunca vi algo así, no vi esto en la vida", apunta su marido mientras recoge aquello que se salvó.

Antromero hace recuento de los daños del tornado

Antromero hace recuento de los daños del tornado

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Antromero Gozón. desperfectos después del tornado / Luisma Murias

Enfrente, la vivienda de su vecina luce una cinta de los Bomberos que advierte a los viandantes de que no se acerquen demasiado a la fachada. "Les pedí que retiraran el resto de las tejas para evitar que pudiesen caer, pero se limitaron a poner la cinta", lamenta Raquel Escotet. En su caso, el tornado la pilló viendo la televisión. "Empezó a llover y a tronar como cualquier otro día, pero de pronto se levantó un viento enorme. Las ventanas comenzaron a moverse y yo intentaba sujetarlas. Cuando todo pasó no me atrevía a salir, pero llamaba a mi marido y no me lo cogía. Cuando al final me asomé el patio estaba lleno de tejas y el cartel del bar (el "7 villas") había volado chocando contra una puerta", cuenta. A pesar del miedo, los nervios y el disgusto inicial, su lectura es positiva: "Por lo menos no hubo daños personales, lo demás se arregla".

"Me preocupa que pueda volver a llover", reconocía mientras miraba las nubes negras que se arremolinaban en el horizonte. A media mañana, Escotet seguía esperando al seguro y con la vista puesta en el cielo. Otros, como Ismael Rodríguez, ya se habían puesto manos a la obra. Su sobrino reside en la vivienda de Pielgo donde el tornado derribó un antiguo hórreo. "Nosotros estábamos trabajando en Gijón cuando me llamó, pero pensaba que era broma. Allí oímos tronar, pero jamás imaginamos algo como esto", reconoce mientras repara el tejado: "Vinimos a trabajar porque no puede quedar así. Esta mañana los automáticos no paraban de saltar por las humedades".

En la piscina de la Mancomunidad del Cabo Peñas, Manuel Rodríguez esperaba también la visita del perito. "La reparación debe ejecutarse por la vía de emergencia para poder techar y poder recuperar el funcionamiento normalizado cuanto antes", explica. El viento levantó parte de la cubierta, dañó uno de los grandes ventanales, las placas solares y parte del cierre. "Si llega a pasar esto en temporada, sobre todo cuando están los cursos a partir de octubre, habría coincidido con los cursos de menores y hubiera sido una desgracia", apunta.

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No fue así, pero a Antromero aún le costará unos días recuperarse de una tarde en la que todo voló por los aires.

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