Barbón destaca la "generosidad" de Marta del Arco y pone ya deberes a la nueva Consejera de Derechos Sociales: el "reto" de mejorar este año la tramitación de la dependencia en Asturiaas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, enmarcó este viernes la dimisión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco (Salamanca, 1959), en razones “estrictamente de salud” y defendió la elección de la hasta ahora directora-gerente del ERA, Nerea Monroy (Gijón, 1983), para sustituirla como una apuesta por la continuidad en una de las áreas más sensibles del Gobierno asturiano. La nueva consejera tendrá además un primer examen muy concreto: conseguir que el plazo medio para resolver los expedientes de dependencia baje a 180 días antes de que termine el año. Es el compromiso del Gobierno del Principado y Barbón deja claro que no tiene dudas de que se logrará.

Del Arco se encontraba de baja médica desde el pasado 5 de junio y, según explicó Barbón, su recuperación no estaba evolucionando de forma que le permitiera retomar a corto plazo las responsabilidades de la Consejería. “La situación es compleja y necesita calma para poder recuperarse”, señaló el presidente, quien aseguró que esa circunstancia resulta “incompatible” con las exigencias de un departamento como Derechos Sociales.

Fue la propia consejera, añadió, quien le planteó la necesidad del relevo. Un gesto que Barbón quiso agradecer especialmente. A su juicio, Del Arco demostró así su “generosidad” al considerar que su situación personal no le permitía afrontar los importantes retos pendientes en un área en la que, reconoció, existen “preocupaciones crecientes” entre una parte de la sociedad.

"Empatía y humanidad"

Para sustituirla, Barbón ha elegido a Nerea Monroy, responsable durante los últimos casi tres años del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). El presidente destacó tanto su experiencia en la atención a las personas mayores como la “empatía” y “humanidad” que, aseguró, le han reconocido durante este tiempo asociaciones, residentes y trabajadores. Monroy es además, subrayó, una persona de “total confianza” de Marta del Arco y conoce desde dentro las principales políticas y problemas de la Consejería.

Entre esos problemas figura especialmente la dependencia. Barbón recordó que el plan de choque para reducir los tiempos de tramitación fue puesto en marcha por la propia Del Arco y defendió que el trabajo ya está iniciado. “Ese es el reto que tenemos, finalizar el año” con un plazo de resolución de 180 días, afirmó, tras mostrar su “plena confianza” en la nueva consejera.

El jefe del Ejecutivo también reivindicó la trayectoria de la consejera saliente, que ha desarrollado durante cuatro décadas su carrera profesional en el ámbito de los servicios sociales: comenzó como educadora, dirigió varios centros de menores, asumió posteriormente responsabilidades como directora general y terminó llegando a la Consejería. Para Barbón, ese recorrido demuestra que el sistema público asturiano “genera talento y ese talento se aprovecha”. Del Arco lleva en Asturias desde su etapa de estudiante. Es diplomada en Magisterio por la Universidad de Oviedo y Educadora Social habilitada por el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Cantabria. Sacó su plaza de funcionaria en 1986. De 2021 a 2023 fue directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias y luego pasó a la dirección general de Infancias y Familias, lo que dejó en febrero de 2024 para ponerse al frente de la consejería en sustitución de Melania Álvarez.

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Monroy tomará posesión el lunes, cuando está previsto que se produzca el traspaso competencias. A continuación participará ya en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.