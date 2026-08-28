Barbón discrepa de Bolaños y acusa a Marruecos de "organizar la agresión" del asalto de inmigrantes en Ceuta

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, no ha tenido paños calientes a la hora de «responsabilizar» a Marruecos de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, pero ayer fue un paso más al señalar, en el transcurso de su intervención en la clausura de los cursos de La Granda, que los ceutíes «han sido víctimas de una agresión organizada por Marruecos, y hay que decirlo con todos sus nombres».

Las palabras de Barbón chocaron con las expresadas, también ayer mismo, por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien afirmó ante la Comisión de Seguridad Nacional de las Cortes que «no hay ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas el 30 de julio» en Ceuta.

Y además, Bolaños criticó directamente a la portavoz del PP en la Comisión, Cuca Gamarra, a la que acusó de «lanzar insinuaciones y ataques al Reino de Marruecos», basándose en «bulos y afirmaciones que no tienen ninguna prueba». La reprimenda de Bolaños se dirigió también al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, al que instó a dejar de «faltar al respeto a Marruecos sin ninguna prueba», basándose en «insidias y sospechas». Y afirmó que Marruecos es «un país con el que hay que cooperar y tener buenas relaciones de vecindad». Bolaños terminó su crítica recomendando al diputado de ERC hacer «un curso avanzado de diplomacia básica».

Pero el también socialista Adrián Barbón no se anduvo con matices y aprovechó para expresar «una vez más» su «solidaridad con los ceutíes, que son españoles como somos los demás y que forman parte secularmente de España, que hay que reivindicarlo».

En su intervención, Bolaños negó también que el Gobierno de España dispusiera de datos o informes que advirtieran sobre «la magnitud» de la entrada masiva de inmigrantes, pese a que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se comunicaron avisos por las llamadas realizadas en las redes sociales.

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Aunque Bolaños quiso trasladar un mensaje llamando a la «confianza y tranquilidad» de los ceutíes, admitió que la situación en la ciudad autónoma «no es de normalidad». Cifró en 70.000 las personas que traspasaron irregularmente la frontera y elevó a 1.475 los menores que ya han sido detectados.