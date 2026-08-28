Barbón insiste en culpar a Marruecos de la crisis en Ceuta, pero evita la confrontación con el Gobierno central: "Yo soy presidente del Principado de Asturias"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se reafirmó este viernes en señalar a Marruecos por su responsabilidad en la entrada masiva de migrantes en Ceuta y mantuvo así una posición diferente a la defendida apenas un día antes por el Gobierno central. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el jueves en el Congreso que “no existe ninguna evidencia” de que Marruecos hubiese impulsado la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y llegó a reprochar a quienes lo sostienen que falten al respeto al país vecino “sin ninguna prueba”. Prácticamente al mismo tiempo que Bolaños intervenía en la Cámara Baja, lo hacía Barbón en la clausura de los cursos de La Granda (Gozón), donde tal y como recogió LA NUEVA ESPAÑA, acusó a Marruecos de "organizar la agresión".

Barbón abundó en su postura este viernes al comparecer ante los medios tras recibir a la directiva del Real Oviedo en su despacho. “Es imposible que pudieran entrar y violar la frontera de España si no es con la connivencia de Marruecos”, afirmó a preguntas de este periódico, recalcando además que esa posición no es nueva y que la mantiene desde que comenzó la crisis el pasado 31 de julio.

Preguntado expresamente por la contradicción con la posición mantenida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el presidente asturiano rechazó que pueda hablarse de un enfrentamiento. “Choque ninguno”, respondió. A continuación, sin embargo, estableció una clara diferencia entre su libertad para pronunciarse y las obligaciones diplomáticas del Gobierno central. “Cuando uno forma parte del Gobierno de España seguramente hay cosas que no puede decir, o cosas que no puede afirmar, o cosas que tiene que explicar de una manera diferente. Pero yo no soy Gobierno de España. Yo soy presidente del Principado de Asturias”, señaló. Y recalcó que su posición demuestra que no actúa siguiendo “argumentarios”.

La posición contrasta con la expresada el jueves por Bolaños, que atribuyó el origen de la llegada masiva, entre otros factores, a la difusión en redes sociales de una interpretación tergiversada de una sentencia del Tribunal Supremo y defendió la cooperación diplomática con Marruecos. El ministro insistió en que no existían pruebas de que Rabat hubiese “liderado, dirigido o impulsado” la avalancha. El presidente evitó, en cambio, reclamar expresamente una respuesta más dura del Ejecutivo central contra Rabat. Preguntado dos veces si le gustaría una mayor contundencia de Moncloa hacia Marruecos, zanjó: “Hay que preguntarlo al Gobierno. Mi postura creo que queda clarísima”.

Respuesta humanitaria

Más allá de mostrar firmeza ante Marruecos, el Presidente del Principado hizo también una defensa de la respuesta humanitaria a la crisis. Reivindicó que España debe proteger sus fronteras y defender la españolidad de Ceuta y Melilla, pero rechazó que eso pueda justificar que se obstaculice el trabajo de organizaciones como Cruz Roja. “Yo ayer vi imágenes que me dolieron”, aseguró en referencia a la imposibilidad de la organización de repartir ayuda a los inmigrantes acampados al impedírselo un grupo de personas que reclaman que les expulse.

El presidente reclamó también a los responsables políticos que se hagan cargo del “miedo” y la “preocupación” existentes entre la población ceutí, pero sin contribuir a “caldear el ambiente” hasta conseguir que los ciudadanos “piensen más con las tripas que con el corazón”. “Lo que no soluciona nada en Ceuta es que, por la inasistencia o la no actuación de las ONG, se produzca una crisis humanitaria o una crisis sanitaria”, advirtió.

En ese contexto cargó contra las comunidades en las que Vox participa en los gobiernos autonómicos que no acudieron a la Conferencia Sectorial en la que se abordaron recursos para Ceuta. Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde Vox gestiona las competencias de Infancia, se ausentaron de la reunión en la que se aprobó una transferencia de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes.

“¿De qué vale darse golpes en el pecho con que Ceuta es España si luego, cuando hay que votar dar dinero a Ceuta para acompañarles y apoyarles, se vota no o no se asiste a esa reunión?”, reprochó Barbón.