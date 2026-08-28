Bruselas estudia si el Gobierno de Sánchez incumple sus planes ferroviarios en Asturias

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, analiza una denuncia que acusa a al Gobierno central de incumplir la normativa comunitaria en la planificación de la red ferroviaria asturiana.

El escrito, presentado por la Plataforma Tecnológica de Túneles Pajares, que preside el asturiano Vicente Luque (fue jefe adjunto del Programa de Redes Transeuropeas de la Comisión Europea) , pone el foco en el eje Pola de Lena-Oviedo-Gijón y sostiene que el Ministerio de Transportes está desarrollando actuaciones con criterios propios de la red global cuando este tramo forma parte de la red básica del Corredor Atlántico, el conjunto de infraestructuras que la UE considera prioritarias y por ese motivo aporta fondos comunitarios. En la actualidad, la alta velocidad en Asturias acaba en Pola de Lena. Desde ahí a las ciudades asturianas los trenes no van a velocidades competitivas porque el trazado está pendiente de una renovación profunda que debería estar listo en 2030, algo de lo que hay dudas en sectores ferroviarios.

La denuncia no supone todavía la apertura de un procedimiento de infracción ni implica que la Comisión haya dado por acreditado el incumplimiento. Es una reclamación que Bruselas debe evaluar a partir de la información aportada. El escrito sí podría tener recorrido y eventualmente derivar en actuaciones de la Comisión, como ya ocurrió con el expediente sobre el peaje del la autopista del Huerna, cuyo origen también estuvo en una denuncia que posteriormente evolucionó hasta un procedimiento de infracción, abierto en la actualidad.

La diferencia entre red básica y red global es importante, porque el reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) establece distintos niveles de prioridad. La red global es la más extensa y tiene como objetivo conectar todas las regiones y nodos relevantes de la Unión, con un horizonte de finalización en 2050. La red básica reúne las conexiones consideradas estratégicas y prioritarias y debe estar completada en 2030.

Asturias cuenta con una infraestructura incluida en esa red básica: el eje Gijón-Oviedo-Pola de Lena. La denuncia sostiene que ese tramo debe cumplir los requisitos correspondientes a esa categoría y no ser tratado como una infraestructura de la red global, algo que según la Plataforma ocurre en la actualidad.

"Se puede generar un cuello de botella"

El escrito es contundente en este punto. "El Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible de España infringe sistemáticamente los Reglamentos (EU) 2024/1679 [...] y (UE) 2021/1153», afirma la plataforma, que acusa al Gobierno de "excluir la sección ferroviaria Pola de Lena-Oviedo-Gijón de los "Requisitos para la red básica".

Según los denunciantes, España está "lanzando licitaciones de obra bajo requisitos que corresponden a la red global". En esencia, lo que argumenta la denuncia es que el Ministerio no se da la premura suficiente en las obras pendientes de ese tramo, que la UE considera esencial.

La plataforma considera que la infraestructura debe atender de forma simultánea "tráfico mixto de mercancías, de alta velocidad para pasajeros (AVE Madrid-Asturias) y circulación de cercanías (corta distancia)". También define el eje como "estratégico" para conectar el centro de España con el puerto de Gijón y para aprovechar la inversión realizada en la Variante de Pajares. La denuncia cifra esa inversión en unos 4.000 millones de euros, con 640 millones de aportación comunitaria, y advierte de que las actuaciones planteadas podrían generar "un cuello de botella que impedirá rentabilizar la inversión antes citada".

El escrito señala directamente a actuaciones promovidas por Adif durante 2025: los estudios informativos y licitaciones de las secciones Pola de Lena-Oviedo y Oviedo-Gijón, además del nudo de Villabona para mejorar la línea C-1. La plataforma afirma que se están impulsando «bajo especificaciones de la red global y que excluyen las de la red básica» y considera que esto «representa excluir la línea Pola de Lena-Gijón del Corredor Europeo Atlántico».

Los denunciantes relacionan estas actuaciones con el Plan de Cercanías de Asturias y aseguran que el plan "en ningún momento contempla las especificaciones del reglamento (UE) 2024/1679".

La controversia se suma además a la decisión de Transportes de excluir el ancho internacional de la futura configuración de buena parte de la red convencional, una cuestión relevante para la interoperabilidad ferroviaria europea. En el caso asturiano, la decisión afecta al debate sobre cómo debe integrarse el Principado en el Corredor Atlántico y qué prestaciones debe ofrecer el eje hacia Gijón.

La plataforma asegura que puede aportar más documentación sobre las licitaciones en curso y reclama finalmente a Bruselas «la intervención [...] para que España cumpla en las fechas previstas los compromisos adquiridos con ocasión de los reglamentos citados». Ahora corresponde a la Comisión evaluar la denuncia.